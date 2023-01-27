Первый резинотехнический завод в Ангрене продан российской «Татнефти» за 80 млн долларов. Об этом сообщила компания «Узкимёсаноат».

Ранее компания разместила на Едином портале корпоративной информации сообщение о продаже своей доли в 91,8% за 826,6 млн сумов. Позже предприятие удалило сообщение и заявило об ошибке. Сейчас сумма исправлена на 826,57 млрд сумов.

Остальная доля в 8,2% принадлежала структурному предприятию холдинга «Узкимёимпекс».

По данным «Узкимёсаноат», международная компания Deloitte оценила госдолю в заводе с учётом кредитных обязательств и долгов в 843 млрд сумов (около 75 млн долларов). По состоянию на 31 декабря 2022 год у завода были кредиты и задолженность на 153 млн долларов.

В рамках узбекско-российского бизнес-форума в Самарканде 1−2 декабря 100% доля была продана за 80 млн долларов российской «Татнефти», которая обязалась покрыть все кредитные обязательства и долги, сообщили «Газете.uz» в компании.

Договор купли-продажи подписан 20 января.

О шинном заводе

«Узкимёсаноат» завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 млн долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились.

На базе ООО «Биринчи резинотехника заводи» холдинги «Татнефть» и «Узкимёсаноат» планировали создать совместное предприятие с 51-процентной долей российской компании. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2019 года. Предполагалось, что БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес «Татнефти». Тогда сообщалось, что российская компания вложит в развитие производства минимум 500 млн долларов.





В апреле 2021 года «Газета.uz» со ссылкой на вице-спикера Законодательной палаты Алишера Кадирова сообщала, что завод, построенный на средства китайского Эксимбанка в размере 156,4 млн долларов, должен был полностью покрыть импорт местного автопроизводителя (хронология проекта), но «из-за плохого качества» остались непроданными 100 тысяч шин, а за этот период UzAuto Motors импортировала авторезину на 60 млн долларов.

Позже данное заявление прокомментировали в компании «Узкимёсаноат» и указали, что низкие показатели связаны с пандемией коронавируса, из-за чего «был ограничен импорт сырья, неоднократно приостанавливалось производство, снизились продажи».

В апреле 2021 года депутат Дониёр Ганиев поднял вопрос о непродуманности проекта и неэффективной работе шинного завода в Ангрене. Замглавы Счётной палаты Баходир Туробов сообщил, что материалы по этому проекту по поручению Администрации президента переданы в правоохранительные органы.

В 2020 году из Антикризисного фонда шинному заводу были выделены 40 млрд сумов в виде ссуды на покрытие первостепенных расходов.

В 2021 году предприятие изготовило 244,9 тысячи автошин, 4630 шин для сельскохозяйственной техники и 29,7 тысячи погонных метров конвейерных лент. Автомобильные и сельскохозяйственные шины выпускаются под брендом BARS.