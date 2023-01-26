Возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,8 млрд сумов из фонда Yoshlar — kelаjagimiz («Молодёжь — наше будущее»), в нём подозреваются руководитель Кашкадарьинского филиала фонда и предприниматель из Карши. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кашкадарьинской области

Деньги были выделены на поддержку талантливых юношей и девушек. Сам фонд, согласно информации на его сайте, является негосударственной некоммерческой организацией.

По версии прокуратуры, экс-глава кашкадарьинского филиала фонда Yoshlar — kelаjagimiz вступил в сговор с директором предприятия в Карши, вследствие чего они присвоили и расхитили деньги фонда.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие находится под контролем областной прокуратуры.