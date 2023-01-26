На заседании правления Центрального банка Узбекистана 26 января приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятоора.

По данным ЦБ, в экономике сохраняется стимулирующее влияние внутренних и внешних факторов со стороны спроса. Повышенный внешний инфляционный фон вместе с ростом доходов населения отразился в относительно более сильной динамике базовой инфляции в последние месяцы, отметили аналитики Центробанка.

Нынешний уровень основной ставки оценивается как достаточный для сохранения умеренно жёстких денежно-кредитных условий в экономике, считает регулятор. Исходя из складывающихся условий и характера фискальной политики, в ближайшие кварталы допускается необходимость принятия дополнительных мер по сбалансированию совокупного спроса и предложения, отметили в ЦБ.

Напомним, основная ставка в 15% была установлена в июле 2022 года, тогда она снизилась с 16%, утверждённых в июне. В середине марта 2022 года она впервые с 2018 года была увеличена, причём сразу на 3% — с 14 до 17%.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 16 марта.