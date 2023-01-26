Эта зима — самая суровая в истории приюта для бездомных собак «Хаёт» за четыре года его существования. Сильный снегопад на несколько дней оставил смотрителей и почти 6 000 хвостов без воды, света и тепла. Однако приют Ироды Маткаримовой не только не закрылся, но и продолжал принимать искалеченных и больных собак. Одних к воротам привозили службы отлова, других — неравнодушные люди, которые не смогли пройти мимо животного, замерзающего на улице.

Помочь приюту «Хаёт» можно через национальные платёжные системы Click, Payme, UzumBank (Apelsin) и Upay, а также терминалы Капиталбанка и Paynet.

Сайт приюта «Хаёт».

Telegram-группа приюта «Хаёт».