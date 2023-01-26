В 2023 году в Узбекистане будет расширен масштаб финансовой поддержки семейного предпринимательства. Если в 2022 году на это было выделено около 10 трлн сумов льготных кредитов, то в этом году эта цифра увеличится до 12 трлн сумов.

Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева 25 января, посвящённом сокращению бедности, обеспечению занятости населения и поддержке малого бизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно недавно подписанному постановлению президента, на поддержку сферы семейного предпринимательства будет выделено дополнительно 300 млн долларов США.

Предельный размер кредитов для семейного бизнеса будет увеличен с нынешних 225 млн до 300 млн сумов, а беззалоговый кредит дехканским хозяйствам — с 33 млн до 50 млн сумов.

Если сейчас на семейное предпринимательство кредит можно получить только один раз, теперь льготные кредиты в случае неудачи можно будет получить снова.

Часть кредитов разрешено перечислять на пластиковую карту.

Президент затронул также вопрос возвращения кредитов и поручил ответственным лицам установить над этим строгий контроль.

«Если хокимы не будут думать о возвращении этих средств, откуда возьмётся семейное предпринимательство? Если эти деньги вернутся, они ведь будут поступать в этот же район», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что новое Министерство занятости и сокращения бедности должно направить выделенные ему из бюджета 1,5 трлн сумов в первую очередь на сокращение бедности в самых тяжёлых махаллях.

За счёт использования привлечённого кредита на 135 млн долларов и реализации проектов предпринимательства в этих махаллях планируется обеспечить занятость минимум 50 тысяч человек.

Важным источником занятости является сельское хозяйство, отметил президент. За два года среди населения было распределено более 200 тысяч гектаров земли. Это больше, чем общая площадь хлопковых и зерновых полей в Самаркандской области.

Однако на местах эти работы организуются беспорядочно, выращивание продукции не производится плантационным способом. В связи с этим Шавкат Мирзиёев поручил выделить участки в удобных для населения местах и наладить выращивание на них востребованной рынком продукции.

«Эффективно используя эти земли, можно произвести продукцию на 1 млрд долларов», — говорилось на совещании.

На этом же совещании говорилось, что за прошлый год уровень бедности в Узбекистане снизился с 17 до 14%. Только усилиями помощников хокимов в махаллях 1 миллион человек был выведен из бедности, отмечалось на совещании.