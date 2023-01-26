Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Манас» высоких гостей встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.

Затем президент Узбекистана в сопровождении премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Он возложил венок к мемориалу «Уркун» в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года.

Комплекс, открывшийся в 2000 году, создан с целью восстановления и сохранения исторической памяти о самых важных этапах развития кыргызской государственности. Мемориал по предложению выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова был назван «Ата-Бейит» — «Могила отцов».

Основные мероприятия государственного визита запланированы на завтра, 27 января.