Венгерская авиакомпания-лоукостер WizzAir впервые начала регулярные полёты в Ташкент. Самолёт Airbus A321 рейса «Абу-Даби — Ташкент — Абу-Даби» приземлился в столичном аэропорту 25 января в 10:33, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Планируется, что полёты будут осуществляться на самолётах A320 и A321 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 45 долларов США в одну сторону (без багажа, в зависимости от наличия).

WizzAir с декабря 2022 года осуществляет полёты из Абу-Даби в Самарканд дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Авиакомпания была создана в 2003 году. На июль прошлого года флот WizzAir состоял из 141 самолёта типа Airbus, средний возраст которых 5,3 года.