Германия направит в Украину танки Leopard 2 и одобрит их поставку из стран-партнёров, говорится в официальном заявлении на сайте правительства ФРГ.

Страна намерена быстро собрать для Украины два танковых батальона из машин Leopard 2. В качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

Ранее об этом также говорил канцлер Германии Олаф Шольц. «Решение о поставке танков Leopard 2 в Украину следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — заявил глава правительства.

ФРГ также предоставит Украине боеприпасы и обучит военных ВСУ их использованию.

По сообщению ABC, ещё около 100 таких танков готовы поставить Украине 12 стран-союзников, среди которых — Дания, Испания, Нидерланды, Польша и Финляндия.

Дискуссии о поставке танков европейскими странами Украине продолжались несколько месяцев. Впервые с просьбой от поставках боевых танков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Германии в сентябре 2022 года. Однако Олаф Шольц отклонил эту просьбу.

В ФРГ тогда объясняли свою позицию тем, что вынуждены соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву, пишет Deutsche Welle. Канцлер Германии за эту позицию неоднократно подвергался критике.

Россия назвала поставку Германией танков Украине переводом конфликта на ещё более опасный уровень.

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

В декабре 2022 года главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный сказал, что для освобождения занятых Россией с начала года территорий Украины и выхода на февральские рубежи ВСУ нужно 300 танков, 600−700 БМП и 500 гаубиц.