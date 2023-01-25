С 1 по 19 марта в Ташкенте пройдёт Международный балетный фестиваль. Организатором события выступает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои представят четыре гостевых постановки.

Откроет программу фестиваля знаменитая труппа «Балет Мориса Бежара в Лозанне» (Швейцария). 1 и 2 марта коллектив станцует на ташкентской сцене бессмертное «Болеро» Мориса Равеля в постановке Мориса Бежара, легендарного хореографа и основателя балетной труппы, которой сегодня руководит его ученик и преемник Жиль Роман.





Фото: Francois Paolini / bejart.ch

5 и 6 марта команда известного британского танцовщика и хореографа Акрама Хана (Великобритания) представит постановку «Книга джунглей в новом исполнении» по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Мировая премьера балета, который в зарубежной прессе сравнивают с блокбастером из-за визуальных эффектов, состоялась в прошлом году. Его создатели переосмыслили историю Маугли с позиции современности и «отдали» главную роль беженцу, которому предстоит жить в мире, опустошённом последствиями изменения климата.





Фото: akramkhancompany.net

Два спектакля — «Евгений Онегин» по одноимённому роману Александра Пушкина и «Эффект Пигмалиона» — привезёт театр балета Бориса Эйфмана (Россия). Первый покажут 8 и 9 марта, второй — 10 и 11 марта.

Балетная труппа ташкентского Большого театра представит на фестивале два современных хореографических спектакля.





Балет «Лазги — танец души и любви».

«Лазги — танец Души и Любви» в постановке немецкого хореографа Раймондо Ребека покажут 19 марта.

Второй балет — «Нити Великого шёлкового пути» — премьерный. Над ним работали хореограф Игорь Киров и сценограф Александр Ношпал (Македония), отечественный композитор Дмитрий Янов-Яновский. Дата премьеры будет объявлена позже.