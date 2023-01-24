Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26−27 января посетит Кыргызстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

На переговорах президентов в Бишкеке будет обсуждён «весь комплекс вопросов укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства», говорится в сообщении.

Особое внимание планируется уделить «наращиванию взаимной торговли, поддержке программ промышленной кооперации и продвижению региональных инфраструктурных проектов».

По итогам саммита намечено принятие «солидного пакета» совместных документов.

Визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан планировался на декабрь прошлого года, но был перенесён.