Известный педагог, автор учебников и учебных пособий по русскому языку, профессор Толиб Тухтасинович Кельдиев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Узбекистане.

Родился Толиб Кельдиев в Андижане в 1953 году. В 1975 году окончил Андижанский педагогический институт языков и три года проработал учителем в родном городе, после работал в столичной школе. В 1983 году он был приглашён на кафедру русского языка в Ташкентский институт народного хозяйства (ныне — Ташкентский экономический университет), где проработал 34 года. Здесь он увлёкся методикой преподавания русского языка и начал свою научно-методическую работу. Эти методики русского языка помогли ему в преподавании в Камбодже с 1987 года по 1989.

«Я в первую очередь педагог, — говорил он в интервью пресс-службе хокимията Ташкента в 2018 году. — Меня никогда не привлекали должности заведующего кафедрой или какие-то ещё. Я считал, моё место — в аудитории. Очень люблю работать с детьми — даже преподавая на кафедре в университете, параллельно работал в лицее. Работа с учениками меня вдохновляет».

Среди книг его авторства — «Учимся говорить по-русски», «Русский язык для бизнесменов», «Русский язык для экономистов», «Справочник абитуриента», «Русский язык для 10−11-х классов».

В 2017 году им было подготовлено пособие для абитуриентов «Комплексный учебный словарь трудностей русского языка». По мнению автора, это была одна из самых сложных его работ. Над этим словарём он трудился почти два с половиной года.