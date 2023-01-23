Из бухарского специализированного питомника «Джейран» в государственный заказник «Судочье-Акпетки» выпущен 31 туркменский кулан, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительство от 11 июня 2021 года предусмотрено переселение 175 туркменских куланов на особо охраняемые природные территории, расположенные в Каракалпакстане.

Эта работа ведётся поэтапно. 26 декабря прошлого года в «Судочье-Акпетки» было отправлено 18 куланов.

Таким образом планируется увеличить численность куланов на территориях, являющихся историческим ареалом обитания этих редких животных.