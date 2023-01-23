23 января в Алматы вновь заработали рестораны, ранее работавшие под брендом McDonald’s, пишут казахстанские СМИ.

Генеральный директор компании Food Solutions KZ, владеющей ресторанами, Асет Машанов сообщил, что постепенно рестораны откроются во всех городах присутствия. До закрытия компания имела более 20 ресторанов McDonald’s в 6 городах страны.

На вывесках написано «Мы открыты», при этом буква «М» окрашена в жёлтый цвет, что напоминает прежний логотип. Название сети должно быть представлено в ближайшее время.

Судя по фотографиям и сообщениям в интернете, ассортимент остался прежним, только на упаковках отсутствует название заведения. Пользователи сообщают, что вкус блюд не изменился.

Весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит рабочие места, зарплату и другие условия труда в полном объёме, заверили в компании.

В Казахстане McDonald’s присутствовал с марта 2016 года. 5 января компания сообщила, что бренд прекращает работу в стране из-за проблем с поставками ингредиентов.