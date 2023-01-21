Аль-Хорезми не думал о цене Айфона, когда создал алгебру

Однако мне больно от того, что Узбекистан не инвестирует достаточно в учёных, инженеров и других «технарей». Наши вузы готовят специалистов в области сервиса, но не выпускают созидателей. Посмотрите на автомобили Chevrolet. Их собирают в Узбекистане, но кто эти машины проектирует? Мы предоставляем квалифицированную и относительно дешёвую рабочую силу, но не изобретаем своё. У нас нет учёных и инженеров, способных на это.
Разве было бы разумным ожидать от Аль-Хорезми тезиса о коммерческом объёме современной компьютерной промышленности, когда он работал над трактатом, заложившим основы современной алгебры?
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