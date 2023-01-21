Аль-Хорезми не думал о цене Айфона, когда создал алгебру

Разница между открытиями и изобретениями огромная. Первые нельзя запатентовать. Патенты и исходящая от них финансовая отдача выдаются только за изобретения. Не могу сказать, что меня это расстраивает, но это важно понимать, потому что люди ожидают финансовой отдачи от фундаментальных исследований, что просто абсудрно.



Фундаментальные исследования продолжаются десятки лет (например, коллайдер в Швейцарии). За них в итоге платит государство от имени налогоплательщиков. Прикладные же разработки зачастую делаются частными компаниями на основе этих открытий.



Это означает, что наука по определению очень затратна. Государство годами платит за почву, чтобы когда-нибудь на ней выросло дерево, которое даст плоды. Учёные не идут в науку из-за денег. Конечно, никто не будет работать бесплатно, но даже астрономическая зарплата не способна развить науку без хорошо оборудованных лабораторий и талантливых коллег.



Из-за Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза — меняется политика финансирования науки. Мы пока не знаем, куда всё приведёт и какой будет долгосрочная финансовая основа британской науки. Но всегда стоит помнить, что наука альтруистична, а у исследователей нет своих денег. Мы вечно в поиске дотаций, чтобы продолжать оплачивать труд коллег, обучение студентов, покупку нового оборудования, реактивов и материалов.



Самая бессмысленная часть процесса подачи заявки на гранты — это ставшее повсеместным требование описать коммерциализацию будущих исследований. О какой коммерциализации может идти речь, если мы даже ещё не сделали исследование и не знаем, каким будет результат и, тем более, финансовая отдача?