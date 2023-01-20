Для обеспечения электроэнергией Сурхандарьинской области в условиях сильных холодов Узбекистан начал импортировать дополнительные объёмы электроэнергии из Таджикистана, сообщает пресс-служба Сурхандарьинского филиала предприятия «Региональные электрические сети».

С 18 января в Шурчинском, Алтынсайском, Кумкурганском и Джаркурганском районах 70% энергии, в Бандиханском, Кызырыкском и Шерабадском районе 90%, в Байсунском Сариасийском, Узунском и Денауском районах 100% энергии поставляется с подстанции «Регар-500» из Таджикистана по 220 кВ линиям Л-Регар-Зарчоп и Л-Регар-Шерабад.

В Термезском и Джаркурганском районах 30%, Музрабадском, Ангорском и Шерабадском — 10%, в городе Термезе 100% энергии — всего 196 МВт — обеспечиваются за счёт ресурсов Узбекистана.

Узбекистан закупает энергию в Таджикистане с апреля 2018 года. Согласно договорённостям, импортируемые объёмы регулируются в зависимости от спроса.