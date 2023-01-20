Прокурор Ангрена, руководитель второго сектора города Улугбек Кабулжанов прокомментировал сообщения о принудительном труде в школе №22 города, где после его визита и видеосообщения о нерасчищенных от снега дорожках к уборке территории учебного заведения привлекли учителей.

Напомним, на видео мужчина выразил возмущение тем, что дорожки школы не очищены от снега. «Учителей тоже нет. Получают свою зарплату ни за что», — сказал он.

Прокурор выразил «глубокое уважение учителям и наставникам» и попросил у них прощения.

По его словам, 18 января для изучения готовности школ города к возобновлению учёбы руководители четырёх секторов посетили школы на вверенных территориях. Когда он пришёл в школу №22, выяснилось, что её территория не очищена от льда и снега.

«С учётом того, что во время учебного процесса этот факт может создать угрозу для здоровья учеников и учителей, я сообщил администрации школы, что ответственные сотрудники за уборку не выполнили чистку, и сказал, что необходимо эту [проблему] устранить. На самом деле я просил, чтобы территорию расчистили ответственные за это лица, а не учителя и наставники», — сказал прокурор.

Он выразил сожаление о произошедшем и повторно попросил прощения у учителей и наставников.

Прокуратура Ташкентской области сообщила о применении дисциплинарной ответственности (выговоре) в отношении прокурора Улугбека Кабулжанова.