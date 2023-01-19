Днём в среду жители Ташкента обратили внимание, что большегрузные самосвалы сбрасывают грязный снег, собранный с улиц города, на берегу канала Бурджар в районе «Узбекфильма».

Грузовики приезжали, ждали очереди, потом вываливали снег и уезжали. Из-за того, что сваленный снег занял немалую часть улицы, водителям приходилось ехать по встречной полосе.





В социальных сетях горожане выражали опасение тем, что снег, смешанный с почвой и солью, а также загрязнённый нефтепродуктами, попадёт в воду.

Вечером Министерство природных ресурсов Узбекистана заявило, что изучило ситуацию с «самовольным сбросом снега в водоохранной зоне канала Бурджар».





Инспекторы экологии провели оперативное изучение и «остановили складирование снега, собранного с улиц, в не предусмотренное для этого место».

Специальная аналитическая лаборатория министерства взяла пробы загрязнённого снега для анализа.

«С сотрудниками соответствующих организация проведена разъяснительная работа. Даны указания по вывозу в будущем снега и льда, образовавшихся во время работ по очистке, на полигоны для отходов, установлен контроль за недопущением подобных случаев», — говорится в сообщении.

Министерство планирует опубликовать результаты лабораторного анализа.