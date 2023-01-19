Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января подписал указ о роспуске мажилиса (нижняя палата парламента страны) и маслихаты всех уровней (местные представительные органы). Внеочередные выборы назначены на 19 марта.

Правительству страны, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Как сообщается на сайте президента, теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

«Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества», — отметил Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что эти выборы станут «олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации политической системы в стране».

«Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу „сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчётное Правительство“», — считает он.