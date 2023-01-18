Президент Узбекистана 16 января подписал указ о мерах по расширению доступа к правосудию и повышению эффективности деятельности судов.

Документом утверждена краткосрочная Стратегия поднятия на качественно новый уровень судебной системы на 2023−2026 годы.

В рамках этой стратегии приоритетными задачами обеспечения правосудия определены:

формирование «подлинной справедливой судебной системы» на основе идеи «Во имя чести и достоинства человека» и направление ее деятельности «на эффективную защиту интересов народа и достоинства человека»;

укрепление доверия народа, в том числе предпринимателей, к судебной системе путём достижения принятия справедливых судебных решений, утверждение в сознании каждого гражданина образа суда и судей «как своих надёжных защитников»;

совершенствование законодательства, направленного на создание всех возможностей для граждан и предпринимателей по защите своих прав и законных интересов в судах, полную реализацию принципов состязательности и равенства сторон в судопроизводстве, обеспечение объективности судов на практике;

полную цифровизацию деятельности судов, внедрение технологий искусственного интеллекта, улучшение межведомственного обмена электронными данными, расширение возможностей дистанционного участия в судебных заседаниях;

усиление гарантий независимости и неприкосновенности судей, разработку эффективных механизмов предупреждения случаев проявления неуважения к суду и вмешательства в судебные дела;

обеспечение неукоснительного исполнения судебных решений, повышение ответственности государственных органов и местных хокимиятов в этом направлении;

формирование у каждого гражданина и предпринимателя, обратившегося в суд, чувства удовлетворённости судом, а в конечном итоге — государством путём привития высокой культуры общения судьям и работникам судов.

В структуре Верховного суда на базе Управления анализа законодательства в судебно-правовой сфере будет создан Департамент анализа законодательства

в сфере правосудия. Его основные задачи:

осуществление нормотворческой деятельности в сфере правосудия;

разработка предложений по системному анализу проблем законодательства в сфере судебной деятельности и правосудия, совершенствованию законодательства в судебно-правовой сфере, судебной практики и системы судопроизводства;

анализ эффективности правосудия на основе передового зарубежного опыта и современных тенденций развития;

принятие системных и последовательных мер по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах в сфере правосудия;

изучение общепризнанных международных принципов и норм гражданского, уголовного, экономического и административного законодательства в сфере обеспечения независимости судов, разработку предложений по их имплементации в национальное законодательство.

В составе Верховного суда также создаётся Ситуационный центр информационно-коммуникационного мониторинга. В числе его задач:

онлайн-анализ ситуации, связанной с рассмотрением дел во всех судах Узбекистана, осуществление мониторинга соблюдения процессуальных порядка и сроков при работе с обращениями населения и рассмотрении дел в судах;

анализ преступности и правонарушений с разделением дел на категории в разрезе областей, районов (городов) и махаллей, повышение правовой культуры населения, подготовка данных, направленных на решение споров;

осуществление постоянного контроля за своевременным проведением судебных заседаний, состояние работы серверного оборудования и программ.

На базе Управления взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда создаётся Центр взаимодействия с общественностью. Его главные задачи:

формирование и продвижение среди населения положительного имиджа судебной власти;

регулярное, полное и оперативное предоставление населению информации о судебной деятельности посредством СМИ, социальных сетей, иных информационных ресурсов, в том числе путём организации пресс-конференций, брифингов и медиатуров;

осуществление постоянного мониторинга информационного пространства, анализ и прогнозирование общественного мнения по информации касательно деятельности судов, оперативное реагирование на критические и широко обсуждаемые материалы, информационные воздействия;

формирование на официальных веб-сайтах судов и регулярное обновление баз данных, состоящих из текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов касательно их деятельности.

Кроме того, Ассоциации судей Узбекистана рекомендовано наладить объективное и оперативное реагирование почётными представителями судебной власти на каждый случай незаконной и необоснованной публикации информации о деятельности судей в СМИ и социальных сетях.