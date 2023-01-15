Два часа, проведённые на улице в минус 16, запомнятся жгучим холодом в конечностях. Область рта немеет, словно от анестезии. Выдыхаемый воздух собирается в льдинки на лице. Для тех, чей хлеб зависит от работы на открытом воздухе, эти ощущения — ежедневная реальность.

В такой реальности живёт сотрудница службы благоустройства Шайхантахурского района Ташкента Насиба Дехконова. В её бригаде 60 человек. Большинство из них — женщины 40−50 лет.

Насиба Дехконова живёт в Янгиюле Ташкентской области. Ежедневно она приезжает к станции метро «Беруни». Работа начинается в 8:00, а заканчиваться по графику должна в 16:00.

Раньше бригаде организовывали специальный автобус, за который работники вносили ежемесячную плату. Но в эти дни служебного транспорта нет.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Насиба Дехконова приезжает на свой участок и получает потрёпанный мешок для сбора мусора, лопату и метлу. Зимой инвентарь пополняется ломом. Её задача — чистить тротуары, улицы, стоянки, остановки.

Смесь соли и песка, которой посыпают тротуары, не работает в такие морозы — наледь не тает, сколько ни посыпай.

Автобусную остановку рядом со станцией «Беруни» бригада Насибы-опа очистила на второй день после обильного снегопада. Но приехал самосвал и вывалил полный кузов снега прямо на остановку. «Теперь нам придётся убираться заново, а народу — мучиться», — говорит она.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



В одной остановке от них работает другая часть бригады. Работницы обуты в резиновые сапоги и одеты в несколько слоёв одежды.

В зависимости от разряда зарплата сотрудницы службы благоустройства составляет от 1,2 до 1,8 млн сумов в месяц. Обед и проезд за свой счёт. Бригадиры заставляют работать до 7 вечера, хотя по договору рабочий день заканчивается на три часа раньше. Большинство женщин живёт за Ташкентом. Времени на себя и родных почти нет.

Пока сотрудницы благоустройства работают, на скользкой плитке неподалёку падают люди. Из-за недальновидности проектировщиков и несоблюдения нормативов по мощению многие тротуары скользкие. Кроме того, из-за снега иногда не видно лотков, в которые можно провалиться.

Прохожие хотят, чтобы на тротуарах было безопасно. Но, словам сотрудниц благоустройства, 60 пар рук на уборку отведённой территории недостаточно.

«Вот остановился один вчера около меня и покрыл матом. А что мне делать?» — спрашивает Насиба Дехконова.

Грубость и безразличие им иногда приходится терпеть и от бригадиров. Её коллеги рассказывают, что некий предприниматель решил организовать раздачу плова за день до того, как столичный хокимият вышел с такой же инициативой. Когда женщины изъявили желание получить бесплатный обед, один из бригадиров ответил им матом.

«Думаете, после таких слов нам хочется кушать или работать?» — говорят женщины.

Холода, говорят они, стали для всех испытанием на стойкость и человечность.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Погода сказалась и на ритмичной жизни рынка Чорсу. Знаменитые гастрономические ряды опустели. Раковины, в которых ошпазы мыли посуду и продукты, покрылись толстым слоем льда. Стулья подняты на столы, как в школьных классах, а эхо голосов продавцов, что решились выйти на работу, заполняет всё открытое пространство.

Половина прилавков на продуктовых рядах Чорсу тоже пустует. Кошки бегают в поиске крова и еды. При виде камеры аравакаши (возчики тележек) отворачиваются. Лишь один — Искандар Эшонов — решается рассказать, как погода сказалась на его работе.

«Тележка скользит, не слушается, но всё равно едет», — сказал он.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Искандар-ака — отец двоих студентов. Наступившие морозы не сократили размер их учебного контракта, но уменьшили спрос на его работу. Когда в Узбекистане пошёл снег, продавать и покупать стало приходить меньше людей, но свои «70 тысяч в день» заработать можно было, рассказывает он.

Чтобы не заболеть он надел три пары тёплых штанов, шерстяные носки и резиновые сапоги. Мешки под глазами и потрескавшиеся от мороза ладони выдают состояние его здоровья и тяжкие условия труда.

Сотрудник правоохранительных органов, стоящий у входа на рынок Чорсу, перекатывается с ноги на ногу и старается сдерживать дрожь. На вопросы отвечает неохотно. По соли на ботинках видно, что обувь у него промокла. Два его коллеги также отказываются делиться мыслями. «У начальства надо спрашивать», — говорят они.

Последние дни по инициативе столичного хокимията в свадебных залах и других местах Ташкента раздают плов нуждающимся, а также сотрудникам службы благоустройства и ДПС, несущим службу на улице. Но отведать плова приходят и обычные жители, многие из которых просто не могут приготовить пищу дома.

В ресторане Ezidiyor к 13:35 плова уже не осталось, хотя двери планировалось открыть в 13:30. У входа стоит пара сотрудников Национальной гвардии и ОВД. Повара рассказывают, что люди пришли к 13:00 и их было настолько много, что пришлось накрыть столы раньше назначенного времени.

Менеджер ресторана Аллома Акбарова рассказала, что плов рассчитывали на 100 кг риса, или 350 человек. Помимо главного блюда, предлагались салат ачичук, хлеб, горячий чай, фрукты и выпечка. Плов также можно было взять с собой.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»



Люди выходили из ресторана согретые и с чувством благодарности. Они подходили к менеджеру и выражали признательность.

Несмотря на сложности, каждый собеседник, особенно те, кто проводят дни на морозе, заканчивал беседу словами о том, что трудности временные и их можно пережить. «Лишь бы холод не сделал нас безразличными друг к другу», — добавляли они.