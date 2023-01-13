Территория Узбекистана сейчас находится на юго-западной периферии обширного и очень холодного антициклона с центром над восточными районами Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу, 13 января, по стране без осадков, лишь по Ташкентской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины из слоистообразной облачности местами возможен слабый снег. Температура воздуха после полудня ожидается −7…−12 градусов Цельсия.

В выходные по всему Узбекистану сохранится сухая погода. Температура воздуха в субботу составит ночью −12…−17, местами до -20, днём −5…−10, местами до -12.

В воскресенье на северо-западные районы Узбекистана начнёт поступать относительно тёплый воздух с Каспийского моря, который начнёт оттеснять холодную периферию антициклона. В воскресенье будет немного теплее — ночью −12…−17, днём −5…−10 градусов.

Местами по стране будет наблюдаться туман. На дорогах местами будет гололедица.

13−16 января не рекомендуется выезжать в горные районы в связи с повышенной лавиноопасностью.