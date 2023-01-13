«Газета.uz» писала, что газоснабжающее предприятие «Худудгаз Пойтахт» сообщило редакции о решении проблемы с давлением газа в столичной махалле «Хаст Имам». Об этой проблеме упоминалось в нашем фоторепортаже о том, как жители Старого города переживают морозы.

После этого редакция стала получать звонки и письма от граждан из разных регионов страны с просьбой приехать в их махалли и написать о проблеме низкого давления или отсутствия газа или отключениях света.

«[Коммунальная диспетчерская 1055] никак не реагирует, мы всем домом звоним», — пишут нам читатели.

Редакция не имеет возможности осветить каждый случай, но мы можем публиковать письма граждан, присланные в Telegram-бот @GazetauzFeedbackBot и в комментарии, на этой странице.

Условие публикации: указание имени, фамилии, номера телефона и адреса, где наблюдается проблема, и краткое описание проблемы. На сайте будет указываться только имя. Остальная информация будет передана предприятию «Худудгазтаъминот» по его запросу.

Тимур, Мирабадский район, Ташкент:

«Очень хотели пригласить вашу редакцию для освещения проблем с газом и в нашей махалле. Основной фонд — это частный сектор, причём очень зависимый от подачи газоснабжения и электричества».

Читатель из Янгиюля:

«У нас вообще газа нет и свет часто отключают, дома в куртках сидим. Уже сосульки в комнате образовались».

Саидазиз, Алмазарский район, Ташкент.

«В домах холодно. Газа почти нет. Когда включаем обогреватели, электричество отключается. [Напряжение] 140 Вольт. Дома у нас взрослые, маленькие дети и ребёнок с инвалидностью. Есть ли возможность осветить?».

Хумоюн, Чиланзарский район, Ташкент.

«Проблема: В нашей махалле, особенно на нашей улице давление газа настолько упало, даже непонятно, горит он или нет. Котёл не работает, горячей воды нет, трубы и радиаторы начинают замерзать, если замёрзнут то могут лопнуть. А это, в свою очередь, потребует очень большие затраты на ремонт. У нас дома трое детей, только вылечились от простуды, жена болеет и она беременна, а дома становится холодно с каждым часом. Дозвониться до аварийных служб — очень и очень часто даже сбрасывают трубку. Спасибо большое за поддержку».

Темур, Мирабадский район, Ташкент.

«Два дня нет газа, свет отключают периодически. Отопление слабое».

Марина, посёлок Тузель.

«Газа нет с начала декабря прошлого года. Газ просто не поступает в ГРП. Ничего не можем допроситься. Дома промёрзли в конец. Электроэнергию при этом не забывают отключать каждый день. Большая просьба: ПОМОГИТЕ!!!»

Икром, Яккасарайский район, Ташкент.

«Со вчерашнего дня нет газа, свет отключают вечером. Обогреватели отключаются, напряжение низкое. У нас старики дома. Дома остывают. Газ даже не зажигается. Если эта ночь будет такой же, как вчера, то, я не знаю, всё просто треснет».

Фазлиддин, Юнусабадский район, Ташкент.

«Давление газа очень низкое, к ночи уже замерзаем. Котёл еле работает. Есть новорождённый ребёнок, включаем обогреватель, но свет иногда выключают».

Читатель из Кибрайского района, Ташкентская область.

«У нас нет давления газа, у нас свой участок, дом не обогревается, так как нет газа. У меня 3 несовершеннолетних детей, дома очень холодно, ходим в куртках, окна и двери внутри дома покрылись льдом. Не можем сготовить кушать, так как нет газа. Помогите, пожалуйста».

Ифтихор, Чиланзарский район, Ташкент.

«Со вчерашнего дня в квартире почти отсутствует газ, воду не вскипятить, еду не приготовить, были бы очень благодарны, если поможете в решении этой проблемы, спасибо заранее».

Любовь, Мирабадский район, Ташкент.

«Скажу за всю махаллю, как только понижается температура, в домах отключается газ. В нашем доме что в декабре, что в январе газа просто нет, а отопление на нем. С 11 января в доме нет отопления, горит одна конфорка на плите, а сегодня с 10 утра нет света. Мы писали, жаловались толку нет. Эта история уже не меньше 5 лет каждую зиму».

Читатель из города Баяут, Сырдарьинская область.

«Местное управление не решает вопрос. В махалле проживает более 5000 человек и все без отопления остались. Еду приготовить невозможно даже. Осветите, пожалуйста».

Асрор, Юнусабадский район, Ташкент.

«Давление газа настолько слабое, что двухконтурный котёл не может работать. Сидим без отопления, прошу хотя бы немного поднять давление газа, чтобы котёл мог работать. В соседних улицах с другого ГРП давление газа нормальное».

Юрий, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент.

«По улице нет газа, но не у всех. Есть на нашей улице несколько домов, которые уже много лет пользуются отдельным выделенным газопроводом. Это народный артист Узбекистана, представительство Дубай и ещё несколько дворов, которые подключены к отдельной трубе. Есть у нас в тупике пожилая одинокая женщина, у которой вообще нет газа. Ни в какую службу нельзя дозвонится: наберёшь телефон — робот отсчитывает очередь и через 30 минут идёт сброс. Вот все наши службы. Вчера я через много попыток дозвонился 1055. Сказали что заявку приняли. Только после принятия заявки, газ вообще пропал. Нашёл телефон начальника райгаза, дозвониться не удавалось, написал смс. Позже дозвонился, но нет результата. Вода холодная тоже замёрзла. Разогреваю, как могу, котёл отопления, очень боюсь что тоже заморозится. Не думаю что обращение дойдёт до кого-то, и если дойдёт то же нет надежды, что кого-то что-то волнует. С уважением к вам и вашей газете».

Акмаль, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент.

«Новостройка. Уже 3 суток нет газа, соответственно нет отопления, сосульки на окнах в квартире».

Алдан, Шайхантахурской, Ташкент.

«В квартирах газа почти нет (ооочень слабое давление), практически невозможно приготовить горячую еду и вскипятить воду. Отопление еле-еле слабое, свет нередко отключают, напряжение низкое. Need help, срочно».

Валерий, Учтепинский район, Ташкент.

«В наших домах газа настолько мало, что современные плиты не хотят даже поджигать его и это в ночное время, когда большинство потребителей спит, а во время когда народ бодрствует газа совсем нет! Звонки по телефонам доверия хокимията, 1055, в приёмную президента, в Худудгаз просто игнорируются! Хотя на 23-м квартале того же района газ есть! Мы жители Учтепинского района просим осветит наши проблемы в СМИ!»

Умида, Чиланзарский район, Ташкент.

«У нас очень холодно дома, газа практически нет. Наш дом отапливается через бойлер, так как давление газа очень низкое, бойлер не работает. Батареи холодные. Весь дом холодный, дети мёрзнут. Вчера на 3 часа отключили свет, без света бойлер тоже не работает. Т.к давление газа очень низкое не возможно сварить еду. Как нам жить? Такие проблемы у всех в нашей махалле».

Жасур, Кибрайский район, Ташкентская область.

«Давление газа очень низкое. Из-за этого невозможно ничего приготовить, котёл не работает. Звонил в райгаз. Сказали, что во всем районе сейчас так».

Мария, Чиланзарский район, Ташкент.

«Нет газа во всем доме уже 4 дня, да и почти на всем квартале. Отопление тоже еле тёплые батареи. Дома дети маленькие. Вчера пришли по моей заявке из райгаза и искали причину в моей плите, когда газа нет у всего дома, и смешно и грустно. Газ появляется только в 2 часа ночи».

Лола, Мирзо-Улугбекский район (посёлок Улугбек), Ташкент.

«Жители посёлка хотели пригласить журналистов, чтобы обратить внимание на проблему с подачей газа, которая повторяется каждую зиму. Котельни, обеспечивающие теплом и горячей водой многоэтажные дома, не работают. Но есть ещё частные дома, у которых установлены АГВ. Сама я живу в коттедже. Из-за низкого давления газа отопительный котёл (АГВ) не работает, батареи и трубы замёрзли. Кто-то должен отвечать за ущерб?»

Наталья, Яккасарайский район, Ташкент.

«Газ отсутствует полностью. Электричества нет. Батареи еле тёплые».

Азиз, Яшнабадский район, Ташкент.

«Уже третий день подряд при экстремальных морозных условиях газоснабжение находится на нуле, и большинство жилых домов осталось без тепла и горячей воды. Оставляли заявку в Худудгазтаъминот неоднократно, никаких результатов. Сотрудники райгаза, прибывшие для увеличения напора газа с ГРП убедились в том, что давление газа ноль».

Наргиз, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент.

«Газа нет, отопления тоже нет с вчерашнего дня. Каждый день обращаемся в разные учреждения, нет результата. На улице -20 мы без отопления и без газа сидим уже второй день».

Саидали, Юнусабадский район, Ташкент.

«В нашей и во всех махаллях вокруг давление газа настолько низкое, что вода в чайнике вскипает полчаса. Отопление на газу, но из-за почти никакого давления котёл не горит. Дома 2 маленьких ребёнка, холод наступает».

Рустам, Мирабадский район, Ташкент.

«Мен 2- гуруҳ ногирониман, аёлим 1- гуруҳ ногирони уйимизда газ босими жуда паст».

Лилия, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент.

«Напор газа не позволяет вскипятить чайник! Получается газа нет! И батареи еле тёплые!»

Мария, Мирабадский район, Ташкент.

«У меня дома нет газа. Дома двое детей, мать пенсионерка с сахарным диабетом 2 степени. Звонила в райгаз Равшану Шокировичу сказал газ давление прибавим. Писала на 1055 давала заявку ноль реакции, также писала в группу Миробод хокимлиги. И так же тишина. Также звонила на портал президента 1000 первый раз было 4 декабря, через 15дней пришло письмо что из-за холодов была маленькая подача газа. 12 января этого года также позвонила на портал президента 1000 также оставила заявку, также сказали ждать 15 дней. Кому писать? Куда идти? У кого просить помощи мы не знаем. Помогите пожалуйста».

Бахтияр, Яшнабадский район, Ташкент.

«Здравствуйте. Прошу вашей помощи в освещении проблемы: уже вторые сутки у нас мизерное давление газа, у нас частный дом, отопление и горячая вода от газа. Но прогреть не удаётся, батареи едва тёплые, а колонка для купания даже не включается. Приготовить ничего невозможно — чайник закипает примерно за 3−4 часа. В доме есть маленькие дети и пожилая мама-пенсионер. Мы вынуждены ходить в шапках и многослойной одежде. Заранее благодарю».

Даурбек, Кибрайский район, Ташкентская область.

«Давление газа пониженное. Сегодня уже 2 день так. Газ служба телефоны не берёт».

Ирина, Мирабадский район, Ташкент.

«Наше положение просто катастрофическое. Во многих домах махали газа нет совсем, а у кого есть, то это совершенный минимум. Если отопление от газа, то у тех кому повезло и котёл включился, батареи еле тёплые. Помимо этого постоянные двухчасовые отключения электричества и частые аварии — горят провода, которые полностью меняли три года назад. Помогите пожалуйста. Наши жалобы не слышат ни службы, ни хокимият. Спасибо».

Шавкат, Мирабадский район, Ташкент.

«Давление газа очень низкое, трубы еле-еле тёплые и это днём а ночью трубы уже холодные. Боюсь как бы трубы и АГВ не лопнулы. И это произойдёт по вине райгаза, и он должен будет мне возместить ущерб».