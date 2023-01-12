Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совместном заседании двух палат парламента анонсировал реформу органов представительной власти, сообщило агентство TDH.

Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, выдвинул предложение о создании высшего представительного органа народовластия — Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с созданием Халк Маслахаты и предоставлением ему «широких полномочий», в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхнюю палату парламента) предлагается упразднить.

Милли Генгеш Туркменистана (парламент, осуществляет законодательную власть в стране) планируется реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил следующий состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана:

председатель Халк Маслахаты Туркменистана;

президент Туркменистана;

председатель Меджлиса;

председатель Верховного суда;

секретарь Государственного совета безопасности;

депутаты Меджлиса;

члены Кабинета министров;

уполномоченный представитель по правам человека — Омбудсмен;

генеральный прокурор;

министр адалат;

хякимы велаятов, этрапов и городов;

председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

арчины городов и посёлков, являющихся административными центрами этрапов;

руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;

представители общественности, в том числе старейшины, предлагаемые халк маслахаты велаятов и Ашхабада.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана, в соответствии с предложением экс-президента страны, могут быть отнесены:

рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений;

рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны;

заслушивание ежегодных посланий президента Туркменистана;

рассмотрение вопросов мира и безопасности.

Заседания Халк Маслахаты предлагается созывать по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Отметим, что двухпалатная система парламента появилась в Туркменистане в 2021 году, а прежде Меджлис являлся однопалатным парламентом.

Халк Маслахаты как высший представительный орган Туркменистана существовал с 1992 года и имел примерно тот же состав, что предлагается теперь. В 2021 году он вошёл в состав Милли Генгеша.