Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совместном заседании двух палат парламента анонсировал реформу органов представительной власти, сообщило агентство TDH.
Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, выдвинул предложение о создании высшего представительного органа народовластия — Халк Маслахаты Туркменистана.
В связи с созданием Халк Маслахаты и предоставлением ему «широких полномочий», в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхнюю палату парламента) предлагается упразднить.
Милли Генгеш Туркменистана (парламент, осуществляет законодательную власть в стране) планируется реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.
Гурбангулы Бердымухамедов предложил следующий состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана:
- председатель Халк Маслахаты Туркменистана;
- президент Туркменистана;
- председатель Меджлиса;
- председатель Верховного суда;
- секретарь Государственного совета безопасности;
- депутаты Меджлиса;
- члены Кабинета министров;
- уполномоченный представитель по правам человека — Омбудсмен;
- генеральный прокурор;
- министр адалат;
- хякимы велаятов, этрапов и городов;
- председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;
- арчины городов и посёлков, являющихся административными центрами этрапов;
- руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;
- представители общественности, в том числе старейшины, предлагаемые халк маслахаты велаятов и Ашхабада.
К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана, в соответствии с предложением экс-президента страны, могут быть отнесены:
- рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений;
- рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны;
- заслушивание ежегодных посланий президента Туркменистана;
- рассмотрение вопросов мира и безопасности.
Заседания Халк Маслахаты предлагается созывать по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Отметим, что двухпалатная система парламента появилась в Туркменистане в 2021 году, а прежде Меджлис являлся однопалатным парламентом.
Халк Маслахаты как высший представительный орган Туркменистана существовал с 1992 года и имел примерно тот же состав, что предлагается теперь. В 2021 году он вошёл в состав Милли Генгеша.