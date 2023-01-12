Интервал движения автобусов в Ташкенте утром 12 января увеличился, обратили внимание жители города.

В сервисе онлайн-мониторинга движения автобусов отображалось 750 автобусов, а к 11 часам дня их количество выросло до 800 (обычно на линиях работает более 1000 машин).

Председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что в 5:30 утра автобусные парки обнаружили, что 40 новых автобусов большой вместимости MAN, работающие на сжатом газе, не заводятся.

Причину удалось установить примерно через два часа. Представители завода-производителя выяснили, что из-за понижения ночной температуры до -24 градусов на газовых баллонах автобусов замёрзли клапаны. В связи с этим подача газа оказалась невозможной.

«Сегодня вечером клапаны на „Манах“ будем менять, чтобы такого завтра не было», — сказал Анвар Джураев.

Вместо автобусов большой вместимости на рейсы вышли машины малой вместимости Isuzu NP 37 и HC 40, а также средней вместимости Isuzu LE 60.

«Задержка была на 45 минут — час. Графики мы закрыли. У нас сегодня в общем вышло 1069 автобусов, из них 19 — автобусы частных перевозчиков, за которыми закреплены три маршрута», — сказал Анвар Джураев.

Он отметил, что в сервисе мониторинга отображаются не все автобусы, потому что в столице задействованы машины, которые обычно ездят по пригороду.

Глава ТШТХ добавил, что компания наблюдает снижение пассажиропотока в морозные дни. Сказывается и то, что многие учащиеся школ и студенты вузов не начали учёбу, и то, что сотрудники ряда организаций переведены на дистанционную работу.

В компании также сообщили, что предприятие «Тошшахарйуловчитранс» выделило 20 туристических автобусов MAN RR3 для маршрутов 101 (метро «БИЙ» — махалля Дархон) и 110 (ТТЗ — Food City), а также направлений «ТТЗ — метро „БИЙ“» по улице Буюк ипак йули и через Академгородок, «Академгородок — метро „Машинасозлар“», «УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района — ТТЗ» и «Аграрный университет — метро „БИЙ“».