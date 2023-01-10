Узгидромет опубликовал уточнённый прогноз погоды по Узбекистану на 10−13 января.

9−10 января на территорию страны началось вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России. Оно вызовет значительное понижение температуры по всей территории Узбекистана.

Сегодня (10 января) днём по большей части территории страны (кроме северных регионов) пройдёт снег, по предгорным и горным районам местами сильный.

11 января снег, преимущественно небольшой интенсивности, сохранится только по центральным и восточным районам страны.

В дальнейшем до конца недели по всей территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков.

10−11 января в отдельных районах Сурхандарьинской области и областей Ферганской долины ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с.

К середине недели ночная температура понизится до −12…−17 градусов Цельсия, местами до -20, днём до −5…−10, местами до -12. Самое сильное похолодание ожидается по северу страны — ночью до −20…−25, по Устюрту и пустынной зоне Навоийской области — до −27…−30, днём до −7…−12.

Аномально холодная погода сохранится до конца текущей недели, говорится в сообщении.

Последний раз самые низкие значения температуры по Узбекистану наблюдались в январе 2008 года. По территории страны температура понижалась до −17…−22, местами до −24…−26, по Каракалпакстану и пустынной зоне — до −30…−33. В Ташкенте минимальная температура в тот год составила -17,4 градуса.

Ещё более суровые морозы местами по республике наблюдались в 1972, 1973, 1974 и 1977 годах. По северу и пустынной зоне в эти годы морозы достигали −33…−38 градусов. В Ташкенте в январе 1974 года температура воздуха понижалась до -18,6 градуса.