Как поступить на учёбу в Южную Корею
История Шахнозы Бурхоновой
В 2018 году Шахноза Бурхонова поступила в один из самых престижных южнокорейских вузов. Три года учёбы в городе Ульсан открыли ей мир корейской культуры и путешествий. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о своей жизни за рубежом, поступлении в университет и системе образования в Южной Корее.
В 2018 году Шахноза Бурхонова поступила в один из самых престижных южнокорейских вузов. Три года учёбы в городе Ульсан открыли ей мир корейской культуры и путешествий. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о своей жизни за рубежом, поступлении в университет и системе образования в Южной Корее.
Об интересе к корейской культуреНа втором курсе учёбы в Яшнабадском политехническом профессиональном колледже я стала увлекаться корейской культурой. Смотрела исторические фильмы и дорамы (общее название для азиатских телесериалов — ред.), слушала k-pop музыку (жанр южнокорейской поп-музыки — ред.) и пробовала готовить корейские национальные блюда. Позже начала ходить на курсы корейского языка, и к моменту поступления у меня был базовый уровень.
Библиотека Starfield Library в Сеуле
О корейской системе образованияКорейская система образования полностью отвечает европейским стандартам. Большинство вузов — частные. Конкуренция между ними на высоком уровне, как и качество образования. Благодаря строгим требованиям дипломы корейских вузов котируются во всём мире.
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