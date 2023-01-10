Приём документов в университеты Кореи открывается дважды: на весенний и осенний семестры за один-два месяца до начала учёбы. К примеру, в вузы, где учёба начинается в сентябре, заявку надо подавать уже в июле, а в топовые университеты вообще за полгода. Обучение в моём университете началось с октября, поскольку он только открылся.

В конце лета 2018 года я подала заявку и успешно прошла собеседование — знание языка и информатики стало преимуществом.