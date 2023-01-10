Как поступить на учёбу в Южную Корею

История Шахнозы Бурхоновой

В 2018 году Шахноза Бурхонова поступила в один из самых престижных южнокорейских вузов. Три года учёбы в городе Ульсан открыли ей мир корейской культуры и путешествий. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о своей жизни за рубежом, поступлении в университет и системе образования в Южной Корее.

В 2018 году Шахноза Бурхонова поступила в один из самых престижных южнокорейских вузов. Три года учёбы в городе Ульсан открыли ей мир корейской культуры и путешествий. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о своей жизни за рубежом, поступлении в университет и системе образования в Южной Корее.

Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
Гостем третьего выпуска стала Шахноза Бурхонова. В 2018 году она поступила в ташкентский филиал Университета Ульсана на программу 1+3. Спустя год улетела в Южную Корею, где продолжила обучение.

Об интересе к корейской культуре

На втором курсе учёбы в Яшнабадском политехническом профессиональном колледже я стала увлекаться корейской культурой. Смотрела исторические фильмы и дорамы (общее название для азиатских телесериалов — ред.), слушала k-pop музыку (жанр южнокорейской поп-музыки — ред.) и пробовала готовить корейские национальные блюда. Позже начала ходить на курсы корейского языка, и к моменту поступления у меня был базовый уровень.
Знаменитый район Gangnam в Сеуле
Чтобы улететь на учёбу за границу, я решила поступить на программу 1+3. Она подразумевает один год обучения в филиалах корейских вузов, которые работают в Узбекистане, а последующие три в Южной Корее. Филиалы корейских вузов в столице также предлагают обучение по программам 2+2 и 3+1. При выборе вуза у меня было три варианта: Технический институт Ёджу, университет Пучон и Ульсанский университет. Интересующее меня направление «Программирование и робототехника» преподавалось лишь в одном — Университет Ульсана (University of Ulsan).
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Приём документов в университеты Кореи открывается дважды: на весенний и осенний семестры за один-два месяца до начала учёбы. К примеру, в вузы, где учёба начинается в сентябре, заявку надо подавать уже в июле, а в топовые университеты вообще за полгода. Обучение в моём университете началось с октября, поскольку он только открылся.

В конце лета 2018 года я подала заявку и успешно прошла собеседование — знание языка и информатики стало преимуществом.
Первый год мы проучились в филиале Ульсана, который на тот момент размещался в Ташкентском профессиональном колледже информационных технологий (ТПКИТ). Нам преподавали основы программирования и корейский язык. Для проверки знаний к концу второго семестра пригласили профессоров из Кореи. Они следили за нашей работой на занятиях, позже провели интервью и отобрали лучших студентов.
На интервью в первую очередь нужно объяснить приёмной комиссии, почему вы выбрали этот университет и как планируете в дальнейшем применять полученный опыт. Я сделала упор на то, что программирование в корейских вузах преподаётся на высоком уровне, и полученные знания я буду применять для развития IT-сферы в нашей стране.
Список прошедших студентов опубликовали на сайте в июле. После этого в течение двух недель я занималась сбором документов для оформления визы.
Пакет документов для поступления
1
Аттестат об окончании 11 классов школы или диплом колледжа
2
Уровень владения корейским языком
Для поступления в престижный вуз нужен TOPIK на уровне 3 и выше. Экзамен сдаётся в Центре образования при посольстве Республики Корея.
3
Сертификат на знание английского языка
IELTS 5.5 и выше или TOEFL от 75 баллов.
4
Мотивационное и рекомендательное письма
Рекомендательное письмо на английском или корейском от преподавателей. В моём случае письмо написало руководство вуза.
5
Портфолио
Личная информация и достижения в выбранной области знания. Включите сюда все награды, сертификаты, научные работы и т.д.
6
План обучения
Вы должны ознакомиться с учебной программой вуза и составить расписание для своего курса. Так комиссия увидит в вас потенциального студента.
7
Выписка по банковскому счёту
Доказательство того, что вы сможете оплатить обучение. На моём счету требовалось иметь 10 000 долларов. Если вы не работаете, вуз запросит письмо с разрешением от родителей и указанием их годового дохода.
В Посольстве Республики Корея нам повторно провели интервью и полное медицинское обследование. У многих возникли проблемы с получением визы из-за результатов собеседования или состояния здоровья. Мой документ был готов лишь за неделю до отъезда. 9 сентября 2019 года я полетела в Южную Корею.
В аэропорту нас встретил автобус со студентами-волонтёрами. По приезде за каждым первокурсником закрепляется наставник. Чаще всего это студенты вторых и третьих курсов. Они помогают новеньким освоиться и первый семестр следят за их успеваемостью. За это наставникам присуждаются бонусы по учёбе. Со мной в паре была второкурсница. Она провела мне экскурсию по территории университета и показала жильё.

В общежитии созданы все условия для комфортного проживания. В каждой комнате есть ванная и уборная, на всех этажах расположены постирочные и общие кухни. Первый этаж отведён для студентов. Там можно делать уроки.
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Нас расселили по двое. Мне повезло — я заселилась в комнату вместе со своей подругой из Узбекистана. В большинстве случаев соседом по комнате оказывается местный, чтобы иностранные студенты быстрее привыкли к новой стране и на постоянной основе практиковали корейский.

Так как мы поехали целой группой, то нас не стали разделять. Мы продолжили посещать пары привычным составом и первое время даже не осознавали, что находимся в Корее. Учёба началась на следующий день после приезда.

Библиотека Starfield Library в Сеуле

О корейской системе образования

Корейская система образования полностью отвечает европейским стандартам. Большинство вузов — частные. Конкуренция между ними на высоком уровне, как и качество образования. Благодаря строгим требованиям дипломы корейских вузов котируются во всём мире.

Бакалавриат обычно длится четыре года. Учебный год условно можно поделить на два семестра, которые начинаются в марте и сентябре. Зимние каникулы длятся три месяца, но в декабре часто проводят экзамены. Продолжительность летних каникул составляет два месяца, как правило, это июль и август.

Занятия начинаются с десяти утра и могут идти до шести вечера с часовым перерывом на обед.
В корейских вузах действует кредитно-модульная система. За каждый предмет присуждается от 1 до 3 баллов. К концу обучения их число подсчитывается. По каждому курсу есть определённое количество кредитов. Для всех вузов оно разное. В среднем по спецпредметам необходимо набрать 64 балла, по корейскому языку — 24 балла, по дополнительным предметам — 15 баллов. Остальные кредиты добираются по предметам, которые студент выбрал самостоятельно.
Чтобы получить диплом и успешно выпуститься, необходимо набрать не менее 130 кредитов. Если же студент их не набрал, то он либо учится по нужным дисциплинам на каникулах, либо заново платит за ещё один семестр. Стоимость одного предмета от 55 долларов. Это происходит не так часто, потому что в университете есть специальный отдел, который следит за успехами студентов. Если они видят, что у кого-то по какому-то курсу не хватает баллов, этого человека вызывают и объясняют, как можно их добрать.
На успеваемость также влияет присутствие на парах. В телефоне каждого студента есть специальное приложение. С него преподавателю автоматически приходит уведомление о том, кто зашёл к нему на пару. Так руководство следит за посещаемостью. По схожей системе работает выполнение домашнего задания — не сдали вовремя, вас могут не допустить на экзамены, и никакие отговорки не спасут.
За семестр студенты сдают промежуточные и итоговые экзамены. Оценки выставляют по всемирно признанной системе GPA (Grade Point Average), где низший балл 1,0 — D, а высший 4,5 — A+, незачётом считается F.
Чем лучше вы учитесь, тем меньше платите. Так, мой контракт за семестр составлял 2 000 долларов, но благодаря хорошей успеваемости уже во втором полугодии я заплатила 1 500 долларов. В дальнейшем сумма контракта снизилась до 800 долларов. Если же вы закроете все предметы на A+, то обучение будет бесплатным.
Иностранные студенты могут претендовать на стипендии и гранты университета. Отличникам каждый месяц выплачивают 300-400 долларов. Этой суммы вполне хватает на ежедневные траты.

Правительство страны выделяет стипендии по программе Global Korea Scholarship, которые полностью покрывают все расходы на обучение и проживание в течение четырёх лет. Для получения этой стипендии, нужно не только хорошо учиться, но и активно участвовать в жизни университета.
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Все занятия ведутся на корейском языке; есть и англоязычная программа. Преподаватели проходят строжайший отбор, и право на работу в вузах получают лучшие. На протяжении семестра их контролирует руководство. К примеру, прежде чем студент увидит итоговую оценку за семестр, ему необходимо оставить о преподавателе и его предмете анонимный отзыв. Обратную связь не оставят без внимания. В дальнейшем по этим оценкам, которые публикуются на сайте университета, другие студенты смогут выбрать себе преподавателей.

Думаю, что такую систему было бы неплохо ввести и в наших вузах. Одна из серьёзных проблем в сфере образования Узбекистана — это нехватка квалифицированных кадров. Часто бывает, что преподаватель недостаточно компетентен или ведёт не свой предмет. В итоге учащимся сложно понять тему, они демотивированы.

В Корее же каждый преподаватель стремится донести до каждого студента свой предмет и всегда готов остаться после занятий, чтобы объяснить пройденное или принять домашнее задание.
Небоскрёб Lotte World Tower в Сеуле
О студенчестве
Университеты в Корее занимают огромную территорию. Они располагаются в студенческих городках-кампусах, где есть всё: от столовой, библиотеки и общежития до парка и крытого катка. Здесь огромное разнообразие спортивных секций, кружков, клубов по интересам. В университете приятно находиться, создана идеальная атмосфера для погружения в учёбу.

Руководство заботится о качестве социальной жизни своих студентов. Каждый год вузы приглашают местных звёзд и проводят концерты, по праздникам организуют фестивали, а сами студенты после экзаменов часто закатывают вечеринки. Раз в семестр проводятся межвузовские чемпионаты, победителям вручают денежные призы и различную технику. Это мотивирует участвовать даже самых неспортивных студентов.
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Отдельного внимания заслуживает студенческая карта. На неё переводят стипендию и начисляют бонусы. Кроме того, она предоставляет различные скидки, например, в продуктовом магазине или медицинском учреждении. Карта позволяет покупать билеты на автобус или поезд за полцены, благодаря чему путешествия становятся доступнее.

Мы активно пользовались этой возможностью и посетили множество регионов. За три с половиной года учёбы я побывала почти во всех городах Кореи. Моими самыми любимыми местами стали современный Сеул, исторический Тэгу и курортный Пусан. Ульсан я тоже люблю. Он находится на Корейском полуострове, а наш университет расположен прямо на побережье Японского моря. После занятий мы часто гуляли по пляжу и устраивали пикники.
В Корее очень развита ресторанная и барная культура. Здесь невероятное количество интересных заведений с инстаграмными интерьерами и блюдами, а концентрация атмосферных кофешопов с оригинальными напитками и десертами на один район зашкаливает. Можно каждый день приходить в новое заведение и всё равно не успеть посетить всё за время учёбы.

На гастрономических рынках большой выбор, однако корейская кухня своеобразная и не каждому придётся по вкусу. Самые популярные блюда готовят из свинины, поэтому университетским столовым и уличным забегаловкам мы предпочитали доставку еды. После переезда из общежития в квартиру закупались продуктами и готовили сами.
Южная Корея — удобная для жизни страна. Цены здесь не кусаются, если пользоваться общественным транспортом, продукты брать на рынке, а одежду покупать у местных брендов. Дороже всего обходится жильё. Мы платили за аренду квартиры 300 долларов в месяц и делили сумму пополам с подругой. Около 50 долларов уходило на оплату коммунальных услуг.
Ещё одним преимуществом является то, что иностранные студенты получают возможность легальных подработок до 20 часов в неделю. Это приносит примерно 1 000 долларов в месяц. Я на первом семестре работала официанткой в свадебном ресторане, потом устроилась баристой в кафе, затем ассистентом профессора в администрации университета.

В топовых вузах есть International Office, который поможет вам с решением любых вопросов по учёбе или работе. Если вам нужна подработка, смело обращайтесь в этот отдел. Инициатива поощряется.
За годы учёбы в Корее моя жизнь сильно изменилась. Вокруг появились люди с совершенно другим мышлением и ценностями. Пообщавшись с ними, я переосмыслила многие вещи, стала смотреть на мир иначе, путешествовать. У меня появились новые друзья, увлечения, а также пришло осознание, что рядом не всегда будут те, кто готов помочь, и часто придётся выкручиваться самой.

Вдали от родного дома вы становитесь независимыми, учитесь самостоятельно принимать решения и умножаете свой жизненный опыт. Наверное, поэтому многие, кто жил за границей, возвращаются совершенно другими людьми. Я не исключение.
Мой совет тем, кто только поступил в иностранный вуз — не тратьте время в университете напрасно, учитесь, получайте актуальные знания, которые реально пригодятся при трудоустройстве. Наберитесь терпения и посвящайте как можно больше времени саморазвитию — больше такой возможности может не представиться.
Цветение сакуры около университета
Текст подготовил Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Шахнозы Бурхоновой.
Все права на графические материалы авторства «Газеты.uz», а также на текст принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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