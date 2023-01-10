В Ташкенте с ночи идёт обильный снег. В очистке улиц в этот раз задействовано больше техники и людей, чем в предыдущий снегопад, сообщил «Газете.uz» первый заместитель Главного управления благоустройства столицы Рустам Юсупов.

Уборку улиц курируют ГУБ и Специализированное управление по эксплуатации, содержанию и ремонту центральных улиц.

В общей сложности привлечено свыше 200 единиц техники, в том числе снегоуборочные машины (60 единиц), самосвалы, оборудованые цилиндрическими щётками и валиками (80), спецтранспорт для уборки и посыпания улиц песчано-солевой смесью (53), погрузчики смеси (более 10).

Смесь из песка и соли используется для уменьшения скольжения на замёрзшей поверхности и таянию льда. При обильных осадках в городе используется порядка 2500 тонн смеси в день, в менее снежный день — 1000−1500 тонн.

В резерве имеется 13 тысяч тонн смеси, распределённой по районным управлениям благоустройства, отметил Рустам Юсупов. Реагенты в целях предотвращения скольжения в столице Узбекистана не используются.





В ГУБ добавили, что в морозные дни тротуары убирают от 4000 до 6000 работников районных управлений благоустройства.

Фото от декабря 2022 года.

Однако большинство пешеходных дорожек остаются покрытыми снегом и льдом. Их очищают сотрудники организаций, расположенных на первых этажах зданий.

В декабре, когда в Ташкенте также выпало много снега, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Учтепинском районе. Пройдя по дорожкам, покрытым льдом, он в присутствии премьер-министра Абдуллы Арипова высказал недовольство хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву, хокиму района Фарходу Абдуллаеву, министру ЖКО (на тот момент) Шерзоду Хидоятову и другим чиновникам.

Тогда же президент подверг критике работу общественного транспорта, заявив, что «этого нельзя допускать, особенно в такую холодную погоду». После этого был начат ремонт простаивающих автобусов, закупка новых, набор водителей и создание выделенных полос для автобусов на улицах.

На днях Джахонгир Артыкходжаев дал поручения по работе служб столицы в дни сильных холодов. В частности, запрещено проводить совещания, отвлекающие от основной деятельности. Улицы должны оперативно очищаться от снега. Должны быть созданы благоприятные условия для пользования общественным транспортом.