Компания UzAuto Motors 9 января сообщила, что работы по обновлению программного обеспечения учёта и реализации продукции, а также её инвентаризации продлятся ещё несколько дней.

В связи с этими работами контрактация, выдача всех автомобилей и приём оплаты были приостановлены с 4 января. Тогда сообщалось, что ограничения продлятся не более 4−5 дней.

В компании напомнили, что потребители, заключившие контракт на поставку автомобилей в предновогодние дни и не успевшие произвести предоплату, смогут сделать это после восстановления работы систем. При этом сроки поставки автомобилей останутся без изменений.

В декабре UzAuto Motors приостановила приём новых заявок на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. В компании заявили, что решили сосредоточиться на производстве уже предзаказанных машин.