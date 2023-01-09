В социальных сетях распространились видео, на которых водители станции скорой помощи в Чиланзарском районе рассказывают, что получают штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

На видео восемь мужчин показывают распечатанные протоколы со штрафами за разные нарушения. Ещё один человек за кадром рассказывает.

«Штрафы высокие, у нас нет возможности оплачивать их, зарплаты не хватит. Это штрафы, которые были выписаны за один день в Чиланзарском районе. Это ограничивает наши возможности. Пересечение полосы, светофор, скорости, знак „Стоп“», — перечисляет голос за кадром.

В СБДД ДОБ МВД Узбекистана отреагировали на видео и сообщили, что изучат его.

В ведомстве напомнили, что 1 ноября прошлого года состоялась встреча с участием начальника СБДД и руководителя центра службы скорой медицинской помощи, а также ответственных работников отдела автотранспорта Министерства здравоохранения. На ней обсуждались проблемы фиксации нарушений ПДД водителями машин скорой помощи.

ПДД разрешают водителям машин оперативных и специальных служб с включённым проблесковым маячком синего или синего и красного цветов, выполняющих неотложное служебное задание, отступать от некоторых правил при условии обеспечения безопасности движения.

В СБДД отметили, что при предоставлении документов о том, что нарушение было совершено вынужденно, административное дело прекращается согласно статье 271 (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении) Кодекса об административной ответственности.