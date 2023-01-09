В Министерстве здравоохранения Узбекистана назвали ложными сообщения о росте заболеваемости коронавирусом среди детей, которые распространились в социальных сетях.

«Последний рост случаев острых респираторных заболеваний и коронавируса среди детей был зафиксирован осенью прошлого года. Тогда в Зангиатинской инфекционной больницы было создано 500 дополнительных коек для пациентов», — говорится в сообщении.

«Сейчас ситуация является стабильной, показатели заболеваемости резко снизились», — заявили в Минздраве.

В случае роста заболеваемости коронавирусом или другими ОРЗ среди детей об этом будет предоставлена официальная информация, отметили в министерстве.

В Минздраве призвали уделять внимание здоровью детей, особенно тому, как они питаются и какую одежду носят.