Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил до конца января режим чрезвычайной ситуации в столице страны Бразилиа из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января, сообщает бразильский телеканал Globo.

Тысячи сторонников бывшего президента Жаира Болсонару выступили против результатов октябрьских президентских выборов. Манифестанты с бразильскими флагами в жёлто-зелёной одежде, выйдя в центр города, били стекла в зданиях Национального конгресса (парламента), Федерального верховного суда и во дворце Планалту — рабочей резиденции главы государства.

Охранники пустующих в нерабочий день административных зданий не смогли дать отпор нарушителям. Позже полиция оттеснила их. По разным сообщениям, арестовано от 300 до 400 человек.

Глава государства заявил, что участников ждёт наказание по всей строгости закона. «Необходимо, чтобы эти люди были наказаны образцово, так, чтобы никто и никогда не смел с национальным флагом на спине или в футболке сборной Бразилии выдавать себя за настоящих бразильцев и делать то, что они сделали сегодня», — сказал он.

Президент в воскресенье находился в Сан-Паулу. В связи с беспорядками он вылетел в Бразилиа.

Судья Верховного суда Александр де Мораеш постановил снять с должности губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Роша на 90 дней, передаёт CNN Brasil. Роша опубликовал в своём блоге обращение с извинениями в адрес президента и конгрессменов.

Действия протестовавших раскритиковал также Жаир Болсонару, который сейчас находится в США. Он заявил, что методы его сторонников вышли за рамки демократии.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал он в Twitter.

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна выразило поддержку президенту и правительству Бразилии.