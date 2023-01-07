Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря 2022 года подписал постановление о мерах по обеспечению исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2023 год.

Документом предусматривается снижение в два раза размера субсидии животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам за выращиваемое мясо скота и птицы, молоко и рыбу, хотя действующие суммы были рассчитаны до 2024 года.

В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года следующим плательщикам НДС снижается размер субсидии из республиканского бюджета:

животноводческим хозяйствам — с 4000 до 2000 сумов за каждый килограмм живого веса крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в собственных хозяйствах и совместно с домохозяйствами населения путём кооперации и реализованного на мясо, с 400 до 200 сумов — за каждый литр реализованного молока;

за каждый килограмм живого веса крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в собственных хозяйствах и совместно с домохозяйствами населения путём кооперации и реализованного на мясо, с 400 до — за каждый литр реализованного молока; птицеводческим хозяйствам — с 2500 до 1250 сумов за каждый килограмм мяса птицы, выращенной и реализуемой в указанных хозяйствах.

Кроме того, субсидии снижаются и для рыбоводческих хозяйств с 3000 до 1500 сумов за каждый килограмм холодноводных видов рыбы (лосося, форели и осетра), выращенных интенсивным методом, с 1000 до 500 сумов за каждый килограмм других видов рыбы. Кроме того, эти субсидии будут действовать лишь до 1 января 2024 года, хотя раньше были бессрочными.

В декабре Торгово-промышленная палата провела встречу с предпринимателями сфере животноводства и птицеводства. Производители жаловались на сложность порядка получения субсидии, на дороговизну комбикормов для скота и птицы, минеральных удобрения, топлива, а также просили продлить налоговые льготы, которые истекали с 2023 года, иначе, по их словам, это приведёт к увеличению цен на продукцию.

Реакция бизнеса

Директор компании по производству мясной продукции Promeat, фермер Иззат Муталов отметил, что постановление президента от 3 марта 2021 года, которое предусматривало субсидии производителям в размере 4000 сумов за кг мяса, по-настоящему стимулировало фермеров, положительно влияя на производительность и финансовые показатели ферм.

Кроме того, по его словам, Комитет животноводства и ответственные органы с прошлого года стали более активно поддерживать связи с фермерами, организовали в декабре круглый стол, на котором открыто обсудили проблемы и результаты года с животноводами с разных регионов. «Эта прозрачность и открытость, несмотря на все сложности, — большой плюс в консолидации бизнеса и государственных регуляторов для реформирования отрасли», — сказал он.

Однако новость о снижении субсидий на мясо и молоко после принятия бюджета на 2023 год «не просто влияет на настроение фермеров и производителей, но и непосредственно влияет на бизнес».

«Ведь финансовое планирование и определение бизнес-задач должно поменяться в связи с таким новогодним сюрпризом. Одно из главных условий для благоприятного развития бизнеса — это стабильность правил, условий, обязательств и обязанностей в этом бизнесе. Возможно, и существует какая-то логика в данных решениях по снижению субсидий и, возможно, она имеет разумные и объективные мотивы, но она не была публично озвучена и объяснена, я лично узнаю об этом от вашей редакции», — заявил Иззат Муталов.

По его словам, цена молока, поставляемая фермерами перерабатывающим предприятиям выросла с 4800 до 7000 сумов за 2022 год. Предприниматель отметил, что это связано с возросшим потреблением молочных продуктов со стороны населения, однако сфера животноводства растёт не так быстро и не успевает покрыть спрос.

Что касается снижения субсидии в два раза, то это в дальнейшем отразится на ценах, пояснил Иззат Муталов.

«Газета.uz» направила запрос в Министерство экономического развития и сокращения бедности (реорганизовано) о причинах снижения размеров субсидий.