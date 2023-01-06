Азамат Шухратович Фазылов назначен главным консультантом исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

До назначения Азамат Фазылов (1980 года рождения) с 2020 года работал начальником Департамента по развитию человеческих ресурсов и потенциала персонала Министерства экономического развития и сокращения бедности (ныне реорганизовано).

Он также работал экономистом 1-й категории и главным экономистом бюджетного отдела Финансового управления хокимията Самаркандской области (2001−2004) и возглавлял отдел юридических и платёжных операций органов обороны казначейской практики Министерства финансов (2008−2011). Был начальником Главного управления финансирования социальной сферы и науки Минфина (2017−2018).

Азамат Фазылов также занимал должности директора Учебного центра по подготовке и переподготовке кадров финансовых органов и финансово-отчётных отделений при Минфине и первого заместителя начальника Казначейства Минфина (2019−2020).

Азамат Фазылов является младшим братом бизнесмена Бахтиёра Фазылова, который является мажоритарным акционером нефтесервисной компании Eriell Group (в том числе её председателем), Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане) и Ferkensco (инвестиционная компания, управляющая строительством агрохимических предприятий).

Российский «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский реестр сообщал, что ему принадлежит Belvor Holding, который владеет 98% компании Saneg — одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана. Он также владеет компанией Samarkand Touristic Centre, которая строила туристический комплекс в Самарканде и рядом других компаний. Является соучредителем в авиакомпании Air Samarkand и связан с компанией Air Marakanda, которая получила в управление аэропорт Самарканда (ей предоставлено право привязывать цены на работы и услуги к инвалюте).