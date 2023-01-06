Законопроект о возможности выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства «выпал» из повестки дня в Законодательной палате Узбекистана. Об этом в Twitter сообщил депутат партии УзЛиДеП Дониёр Ганиев.

По его словам, проект документа был внесён в парламент месяц назад.

«Его должны были принять вместе с бюджетом [на 2023 год]. Фракция партии УзЛиДеП одобрила проект во втором чтении. Но почему-то он «выпал» из повестки дня. Причина в том, что демократическая партия «Миллий тикланиш» не одобрила закон. Возможно, [лидер партии «Миллий тикланиш"] Алишер Кадиров внесёт ясность в этот [вопрос]», — написал он.

Согласно действующему закону «О потребительском кредите», потребительские кредиты сегодня выдаются только на товары (услуги), произведённые в Узбекистане.

«С одной стороны, это нелогичное ограничение доставляло неудобства населению страны, ограничивая выбор, а с другой стороны, поддерживая местные монополии под лозунгом „локализации“, служило повышению цен на товары и услуги и, тем самым, формированию неконкурентной среды», — отметил парламентарий.

Дониёр Ганиев добавил, что жители Узбекистана сегодня не могут получить потребительский кредит в банках на покупку электромобилей иностранного производства, которые «по цене и качеству конкурируют с автомобилями нашего местного монополиста», или на покупку качественной бытовой техники зарубежных марок.

«В результате люди вынуждены покупать такие товары только в рассрочку, под проценты в несколько раз выше, чем банковские потребительские кредиты, в магазинах бытовой техники или ненадёжных лизинговых компаниях», — заявил он.

В середине декабря он выражал надежду, что документ будет принят и подписан президентом, чтобы создать удобства народу.

Давняя история

Ещё в октябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым предписывалось отменить требование о предоставлении потребительского кредита на покупку товаров только местного производства, с 1 января 2019 года.

В июне 2020 года Кабинет министров также постановил отменить это требование к октябрю 2021 года.

Антимонопольный комитет ещё в июле 2020 года предлагал выдавать потребительские кредиты на товары зарубежного производства, а сам заём — в наличной форме и в иностранной валюте. Но те поправки после общественного обсуждения так и не были приняты.

Общественное обсуждение законопроекта о поправках в закон «О потребительском кредите» было завершено в сентябре 2022 года, но после внесения в парламент он так и не был принят.