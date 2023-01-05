В Пешкунском районе Бухарской области две девушки найдены повешенными. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Первый случай произошёл 30 декабря примерно в 15:18 в махалле «Пешку». 21-летняя Д. М. найдена повешенной на верёвке из синтетической ткани. По данным ведомства, она совершила самоубийство.

Близкие девушки сообщили, что она никогда не пыталась совершить суицид, 30 декабря она находилась дома и никто не знает, почему она пошла на это.

Второй случай произошёл 1 января примерно в 7:40 в махалле «Хуррам». 24-летняя С. Р. обнаружена повешенной в хлеве.

Родные девушки также заявили, что у неё никогда не было суицидальных намерений, они не знают о причинах этого решения.

По обоим фактам назначены судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура Пешкунского района проводит доследственную проверку.