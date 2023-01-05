Девять детей пострадали от приёма сиропа «Док-1 Макс» в Уртасарае в Ташкентской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние ещё четырёх оценивается как стабильное, они проходят лечение.

«До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом „Док-1 Макс“ в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведённые компанией Quramax.

«Врачи и патронажные медсёстры ходят по домам, объясняя негативные последствия приёма лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о восьми детях в Сырдарье и Фергане, пострадавших от приёма сиропа «Док-1 Макс».