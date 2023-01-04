Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным состоялся 4 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Отмечена динамика развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе рост взаимного товарооборота, увеличение количества совместных предприятий и проектов кооперации с участием ведущих компаний Узбекистана и России.

Подчёркнута важность продолжения интенсивных контактов между регионами двух стран, эффективного задействования в этих целях возможностей площадок ежегодно проводимой в городе Ташкенте международной выставки «Иннопром. Центральная Азия», а также узбекско-российского Форума регионов.

«Особое внимание было уделено вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы было «подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику».

Напомним, 26−27 декабря президент Узбекистана участвовал в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.