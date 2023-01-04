Китай считает, что меры реагирования на COVID-19 во всех странах должны быть научно обоснованными и соразмерными, а также не влиять на нормальные обмены и сотрудничество между людьми. Об этом во вторник заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, сообщает «Синьхуа».

Заявление последовало за решением ряда стран, включая США, Великобританию, Японию, Австралию, Канаду, Индию и другие государства, ужесточить требования к прибывающим из Китая из опасения завоза новых вариантов коронавируса. После отказа от политики «нулевой терпимости» к ковиду и ослабления коронавирусных ограничений в Китае наблюдается рост заболеваемости этой инфекцией. С 8 января Китай смягчает ограничения для прибывающих из других стран, в том числе отменяется карантин для экипажей и пассажиров.

«Мы не верим, что ограничительные меры по въезду, принимаемые отдельными странами в отношении Китая, являются научно обоснованными. Некоторые из этих мер являются непропорциональными и просто неприемлемыми», — заявила Мао Нин.

С момента вспышки коронавирусной эпидемии Китай принимает активное участие в международных контактах и обменах, направленных на борьбу с COVID-19, и сотрудничает с международным сообществом, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, для решения соответствующих проблем, отметила представитель МИДа.

Ссылаясь на экспертов в области здравоохранения из многих стран, она заявила, что штаммы COVID-19, распространяющиеся в настоящее время в Китае, ранее уже были обнаружены в других местах. Новый вариант может появиться в любой точке планеты, поэтому нет необходимости во введении специальных ограничений на въезд из Китая, отметила она.