Жители многоэтажных домов Ангрена пожаловались на проблемы с теплоснабжением. В интервью Kun.uz, опубликованном 3 января, жительница дома №45 в махалле «Дорилфунун» Малохат Аманкулова сообщила, что многоэтажки плохо отапливаются со 2 ноября.

Надежда Лебедева из дома №47 квартала 5/5 этой махалли сообщила, что от них требуют оплаты за отопление, в том числе за те дни, когда теплоснабжения не было.

«В квартирах ужасно холодно. Мы носим 4−5 слоёв одежды и спим в толстых носках. В ноябре не было отопления 20 дней. То авария на ТЭС, то неисправность в другом месте. В декабре тоже мы сидим без тепла 20 дней, я все это зафиксировала», — рассказала Надежда Лебедева.

По её словам, в 2022 году система отопления в Ангрене была «нулевой». «Готовиться нужно было летом. Какой смысл теперь исправлять? В настоящее время управляющие и сервисные компании, ТЧСЖ помогают чем могут. Если источника тепла недостаточно, как они могут его передать на нормальном уровне? Неисправности на ТЭС — это отговорка. Я сама работала инженером на Ново-Ангренской ТЭС. Для нормальной работы одного блока подготовка делается на 2−3 месяца вперёд. Средства для этого следует подготовить заранее. Как вы собираетесь решить проблему самостоятельно этой зимой? Откуда хотят получить деньги?» — сказала жительница Ангрена.

Реакция хокимията Ангрена

Пресс-служба городской администрации сообщила, что 24 декабря на 10-м энергоблоке Ангренской теплоэлектростанции произошла «серьёзная авария», из-за чего до 28 декабря многоэтажные дома были отключены от системы теплоснабжения.

В тот же день на место выехали хоким и прокурор Ангрена, которые ознакомились с ситуацией. «Были приняты меры по ликвидации аварии, мобилизованы все силы и возможности для устранения неисправности, а хокимият и прокуратура полностью контролировали процесс [устранения] аварии», — говорится в сообщении.

28 декабря Ангренская ТЭС полностью ликвидировала аварию и восстановила систему теплоснабжения, «тепловая энергия поэтапно передаётся в полном объёме по определённой норме», сообщили в хокимияте.

По информации предприятия теплоснабжения Ангрена, на 2 января показатели передачи тепловой энергии от централизованного источника тепла, в том числе температура соответствуют установленной норме.

Хокимият также сообщил, что постановлением Кабинета министров с января 2023 года Ангренская ТЭС выводится из доверительного управления частной компании.

В июне 2020 года Агентство по управлению государственными активами сообщило, что одни из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана «Янги Ангрен ТЭС», АО «Ангренская ТЭС», а также предприятие по добыче угля и каолина АО «Узбеккумир» перешли в управление ООО Central Asia Energy.

Компания Central Asia Energy зарегистрирована в июне 2019 года в Ташкенте. Ее руководителем указан Нодир Кахарович Назаров, ранее работавший председателем Народного банка. Он также является членом наблюдательных советов предприятий «Янги Ангрен ТЭС» и «Ангренская ТЭС».

100-процентным учредителем Central Asia Energy является казахстанское ТОО «Горные работы» — малое предприятие (со штатом до 5 человек), которое занимается земляными работами. Компанией, зарегистрированной в январе 2018 года, руководил Ердос Бакитжанович Мухамадиев.