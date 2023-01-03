Ташкент утром 1 января
Пустые улицы, работающий общественный транспорт и уборка города. Корреспондент «Газеты.uz» Искандер Мирзахмедов запечатлел Ташкент в первое утро 2023 года.
Пустые улицы, работающий общественный транспорт и уборка города. Корреспондент «Газеты.uz» Искандер Мирзахмедов запечатлел Ташкент в первое утро 2023 года.

Всюду разбросана упаковка пиротехники

Приземлившийся небесный фонарик

Легенда Сергелийская района — продавец лепёшек. Мужчина начинает торговлю рано утром

Пустая автобусная остановка на Сергели
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Станция «Пахтакор» в 8:30 утра
Улица Ислама Каримова
Карамельные трости на площади у Humo Arena ждут продолжения праздника
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Для птиц новогодняя ночь — самая страшная в году
На дорогах считанные машины
Некоторые из них желают счастливого Нового года
Самая тихая прогулка в году
Символ Ташкента — зелёный городской автобус
Ещё два символа столицы на улице Мукими
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Бесценный труд кудесников чистоты
Ожидание транспорта на улице Чиланзар
С Новым годом!

Автор фотографий: Искандер Мирзахмедов

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