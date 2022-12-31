Нежный рисовый суп с курицей





Ароматный и вкусный суп с рисом и курицей.

Турецкий чечевичный крем-суп





Густой, наваристый чечевичный суп подают с четвертинкой лимона.

Куриный суп с кукурузой





Куриный суп с консервированной кукурузой и яйцом.

Суп с фрикадельками и мелкой пастой





Рецепт супа с фрикадельками и мелкой пастой.

Суп Том Ям





Самый популярный тайский суп — том ям, с особенным вкусом и приятным ароматом.

Уха классическая





Для любителей рыбы предлагаем рецепт классической ухи.

Солянка сборная мясная





Солянку хорошо готовить после праздников, когда остаётся много разных мясных продуктов.

Кайнатма шурпа





Молодая баранина, овощи и ароматные специи в рецепте кайнатма шурпы.