Нежный рисовый суп с курицей

еда, зира

Ароматный и вкусный суп с рисом и курицей.

Турецкий чечевичный крем-суп

еда, зира

Густой, наваристый чечевичный суп подают с четвертинкой лимона.

Куриный суп с кукурузой

еда, зира

Куриный суп с консервированной кукурузой и яйцом.

Суп с фрикадельками и мелкой пастой

еда, зира

Рецепт супа с фрикадельками и мелкой пастой.

Суп Том Ям

еда, зира

Самый популярный тайский суп — том ям, с особенным вкусом и приятным ароматом.

Уха классическая

еда, зира

Для любителей рыбы предлагаем рецепт классической ухи.

Солянка сборная мясная

еда, зира

Солянку хорошо готовить после праздников, когда остаётся много разных мясных продуктов.

Кайнатма шурпа

еда, зира

Молодая баранина, овощи и ароматные специи в рецепте кайнатма шурпы.