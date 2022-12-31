Нежный рисовый суп с курицей
Ароматный и вкусный суп с рисом и курицей.
Турецкий чечевичный крем-суп
Густой, наваристый чечевичный суп подают с четвертинкой лимона.
Куриный суп с кукурузой
Куриный суп с консервированной кукурузой и яйцом.
Суп с фрикадельками и мелкой пастой
Рецепт супа с фрикадельками и мелкой пастой.
Суп Том Ям
Самый популярный тайский суп — том ям, с особенным вкусом и приятным ароматом.
Уха классическая
Для любителей рыбы предлагаем рецепт классической ухи.
Солянка сборная мясная
Солянку хорошо готовить после праздников, когда остаётся много разных мясных продуктов.
Кайнатма шурпа
Молодая баранина, овощи и ароматные специи в рецепте кайнатма шурпы.