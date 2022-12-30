Федерация профсоюзов Узбекистана 28 декабря отреагировала на материал «Газеты.uz» «Федерации профсоюзов могут выделить 150 млрд сумов из госбюджета. Насколько это законно?» Заведующий юридическим отделом Федерации профсоюзов Хамидулла Премкулов отвечает на поставленный в материале вопрос. Публикуем ответ полностью.

Согласно статье 13 закона Республики Узбекистан «О профессиональных союзах» государство может оказывать поддержку деятельности профсоюзов в форме субсидий, грантов и социальных заказов.

Государство может оказывать и иную поддержку деятельности профсоюзов в соответствии с законодательством.

В статье приводится норма статьи 25 закона «О профессиональных союзах», в которой речь идёт об источниках формирования имущества профсоюзов.

Законы, как и любые юридические документы вообще, следует читать полностью.

Как выше отмечено, государство может оказывать поддержку деятельности профсоюзов в форме субсидий, грантов и социальных заказов и иную поддержку деятельности профсоюзов в соответствии с законодательством.

Выделяемые средства, упомянутые в статье, являются целевыми средствами, как социальный заказ.

Относительно того, что «согласно уставу организации от 11 ноября 2020 года, по своему статусу федерация является негосударственной некоммерческой организацией, независимой в своей деятельности, в том числе финансовой деятельности, от органов государственной власти и управления, не подотчётна и не подконтрольна им».

Автор и тут документ читает не полностью. Приведённая норма устава этим не заканчивается, в продолжении сказано «кроме случаев, предусмотренных законодательством». Значит, Федерация профсоюзов Узбекистана в предусмотренных законодательством случаях подотчётна государственным органам.

Следует отметить, что финансирование правительствами профсоюзов или структур, учреждённых профсоюзами, является обычной практикой во многих странах.

Вот лишь некоторые примеры:

Франция

Государственные субсидии профсоюзам оценивались в 2000 году в «не менее 600 миллионов франков». Эти государственные субсидии направлены на финансирование определённой деятельности профсоюзов. Например, обучение выборных должностных лиц или профсоюзное обучение, которое в 2000 году составило 213 млн франков.

Местные власти также могут выделять прямые субсидии местным союзам профсоюзов или предоставлять помещения бесплатно, как правило, это трудовые субсидии, исторический элемент истоков французского профсоюзного движения.

Финансовые ассигнования выплачиваются за управление совместными органами (Social Security, Unédic). Часть, называемая «прецизией», также берётся из средств, собранных для профессионального обучения (40 млн евро в год, разделённых поровну между работодателями и профсоюзами), эта часть является целевым финансированием, которое должно декларироваться ежегодно.

Профсоюзы имеют право взыскать 1,5%, или 100 млн евро, оплачивать своим постоянным сотрудникам управленческие расходы и, проводя определённое обучение, также получают оплату таким образом.

Китай

Финансирование профсоюзов осуществляется за счёт:

2% от заработной платы членов профсоюза, которые перечисляют предприятия;

0,5% месячной зарплаты — членских профсоюзных взносов;

благотворительных взносов, в том числе и от государства;

доходов от созданных профсоюзом предприятий: турфирм, гостиниц и т. д.

США

Центр солидарности — Solidarity Center, учреждённый американским профцентром АФТ-КПП (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов — ред.), более чем на 96% финансируется от федерального правительства США, в основном за счёт помощи США в области международного развития (USAID) и Национального фонда демократии.

Япония

Японский международный фонд труда (JILAF), основанный японским профцентром РЕНГО (Японской конфедерацией профсоюзов) в мае 1989 года как организация, содействующая международному обмену и сотрудничеству в сфере труда, финансируется правительством Японии.