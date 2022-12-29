Постановлением Кабинета министров освобождены от должностей двое ректоров вузов, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Улугбек Ботирович Азизов освобождён с поста ректора Узбекского государственного университета мировых языков.

Кроме того, от занимаемой должности освобождён ректор Бухарского инженерно-технологического института Нусратулло Раджабович Баракаев.

Приказом министра высшего и среднего специального образования освобождены от должностей Эшболта Атамуродович Кабулов, директор Педагогического института Термезского государственного университета, и Абдукаххор Гадоевич Ганиев, директор Педагогического института Каршинского государственного университета.