Ташкент украсили к Новому году
Ташкент украсили к Новому году. Световые инсталляции, ярмарки, деревья в сверкающих гирляндах и тематическое оформление витрин создают праздничное настроение. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам показывает атмосферу в городе.
Ташкент украсили к Новому году. Световые инсталляции, ярмарки, деревья в сверкающих гирляндах и тематическое оформление витрин создают праздничное настроение. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам показывает атмосферу в городе.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.

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Автор фотографий: Мадина Аъзам.

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