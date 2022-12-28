В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана 28 декабря состоялось совещание, посвящённое обсуждению хода работ по созданию в Шаватском районе Хорезмской области узбекско-туркменской приграничной торговой зоны, сообщила пресс-служба МИВТ.

Напомним, церемония запуска создания зоны приграничной торговли «Хорезм — Дашогуз» состоялась в октябре в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

В совещании приняли участие руководители заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти.

Был проанализирован ход исполнения задач, определённых в протоколе о создании приграничной торговой зоны, подписанном в октябре.





Заслушаны отчёты ответственных руководителей рабочих групп по решению вопросов, связанных с выделением земельного участка в 3 га в Шаватском районе Хорезмской области, разработкой и согласованием проектно-сметной документации со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, привлечением возможностей коммерческих банков для финансирования работ по проекту.

«Ответственным руководителям даны адресные поручения по обеспечению качественной и своевременной реализации каждого этапа проекта с установлением контроля за исполнением поставленных задач», — говорится в сообщении.





Обсуждены аспекты взаимодействия с туркменской стороной в рамках согласования режимов работы торговой зоны, применения льгот и преференций при налоговом администрировании, прохождении таможенного и пограничного контроля. Подчёркнута необходимость последовательной и качественной совместной проработки возникающих в ходе реализации проекта вопросов.

По итогам совещания внимание ответственных руководителей было акцентировано на важности и перспективности скорейшего запуска торгового центра и в этом контексте поставлены дополнительные задачи в рамках ускорения реализации проекта, отметили в МИВТ.