Где купить живую ёлку и что с ней делать после праздников
На рынке новогодних ёлок искусственные деревья конкурируют с живыми. «Газета.uz» рассказывает, какая ель экологичнее, где выращивают и продают живые ёлки, как их выбирать и что с ними делать после праздников.
На рынке новогодних ёлок искусственные деревья конкурируют с живыми. «Газета.uz» рассказывает, какая ель экологичнее, где выращивают и продают живые ёлки, как их выбирать и что с ними делать после праздников.
В последние годы потребители проявляют интерес к живым ёлкам. Судить об этом можно по росту предложения на новогоднем рынке. Деревья появляются в продаже с начала декабря. В цветочном отделе рынка «Чорсу» в ассортименте молодые саженцы ёлок в горшках и контейнерах, выращенные садоводами в теплицах. Такое деревце можно посадить на участке и украсить к празднику.
Продавцы уточняют: чтобы зелёная красавица достигла высоты 1,5 м, придётся запастись терпением и подождать около 10 лет.
Взрослые деревья продают вдоль Ташкентской кольцевой автодороги. Ёлки в мешках привозят из питомников Денау и Бандыхан Сурхандарьинской области. Там ёлочные плантации существуют более 30 лет. Стоимость метровых хвойных начинается от 500 тысяч до 2 миллионов сумов.
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Декоративные и редкие сорта хвойных можно приобрести в питомнике Botanik.uz. Компания специализируется на продаже европейских пород из Италии, Дании, Бельгии и Турции. Размер ёлок, сосен и пихт варьируется от 40 сантиметров до 7 метров. Цены от 200 тысяч и до 18 миллионов сумов, в зависимости от роста и сорта дерева.
В питомнике декоративных растений Bahor Gullari представлено более 2000 сортов хвойных растений. Организация занимается их выращиванием с 1998 года в посёлке Байткурган Кибрайского района. Из-за того, что большинство хвойных растёт очень медленно и требует специальных технологий выращивания, часть растений в питомник завозят из Италии и Бельгии. Цена зависит от роста, размера горшка и партии. В питомнике можно найти как высокие восьмиметровые кедры, так и 50-сантиметровые ёлочки. В среднем стоимость метровой ели варьируется от 1 до 1,5 миллионов сумов.
Продавцы отмечают, что в последние годы хвойный ассортимент значительно расширился. Сегодня символом Нового года выступают не только ели, сосны и пихты, но и можжевельники, туи, тисы, кипарисы, кедры. Работники питомников уверяют, что при должном уходе все растения приживутся и будут хорошо себя чувствовать на новом месте.
Как правильно выбрать живую ёлку для дома
Осмотрите растение
Свежее и здоровое хвойное имеет ярко-зелёные гибкие иголки, маслянистые на ощупь. Если при касании или сгибе ветки они осыпаются или ломаются, значит, дерево не простоит и недели. Наросты, плесень, грибок на стволе также указывают на нездоровое состояние дерева.
Убедитесь в целости корневой системы
Для этого попросите продавца вынуть дерево из горшка, мешка или контейнера. Если корни обрезаны, то, скорее всего, растение после пересадки погибнет.
Отдайте предпочтение молодым деревьям
Они легче приживаются на новом месте
По мнению научного сотрудника Ташкентского ботанического сада, дендролога Атиргуль Холмурзаевой, выбирать живую новогоднюю ёлку полезно для дома и планеты. В отличие от искусственной, она выделяет фитонциды, которые обеззараживают и очищают воздух в квартире или доме. Эфирные масла, содержащиеся в составе хвои, оказывают положительное влияние на органы дыхания и нервную систему человека.
«В отличие от производства искусственных ёлок, выращивание хвойных в питомниках — процесс экологически чистый. Их часто высаживают на бедных землях, где другой лес не растёт, для стабилизации почвы. Кроме того, деревья сами по себе являются возобновляемым ресурсом», — отмечает Атиргуль Холмурзаева.
Живые деревья вырабатывают кислород и поглощают углекислый и другие вредные газы, которые в огромных количествах выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия, транспорт. При переработке они полностью разлагаются, чего не скажешь об искусственных ёлках.

Поливинилхлорид в составе синтетических вечнозелёных отличается высокой токсичностью и не подлежит повторной переработке. Это значит, что покупка искусственной ёлки даже с учётом многоразового использования наносит окружающей среде гораздо больший экологический ущерб.
Как ухаживать за живой ёлкой
Живые хвойные деревья дороже синтетических и более требовательны в уходе.
Дайте растению акклиматизироваться
Подержите дерево во дворе или подъезде, прежде чем занести её в помещение
Отведите ёлке место подальше от обогревателей и батарей
Близость к источникам тепла может привести к потере влаги и гибели дерева
Увлажняйте воздух и почву
Если у вас есть увлажнитель воздуха поставьте его рядом с деревом. Чтобы растение хорошо перенесло праздники, регулярно поливайте земляной ком, а ветки опрыскивайте водой
Самый простой способ сохранить символ Нового года после праздников — высадить ёлку в открытый грунт через два-три дня после покупки. Яма должна быть больше размера горшка на 30 см. На дно рекомендуется выложить дренаж. Почву вокруг ствола нужно уплотнить и прикрыть опилками или сухими листьями.
Если нет времени копаться в земле, то можно оставить дерево в горшке до весны. Для зимовки подойдут балкон, веранда или подъезд. Корни ёлки рекомендуется утеплить сеном или опилками. Время от времени дерево следует поливать водой комнатной температуры и давать подкормку.
Что делать с ёлкой после праздников
Срок жизни срубленной ёлки, которая проводит праздники на подставке, намного короче. Она начнёт осыпаться, но выбрасывать её не стоит — есть и другие варианты применения хвойного.
После праздников живую ёлку можно отнести в Ташкентский зоопарк. По словам заведующего научно-просветительным отделом Хакима Самигова, хвоя входит в рацион питания копытных, хищников, грызунов и птиц. Еловые ветки сотрудники используют для обогащения среды обитания, утепления вольеров. Брёвна отлично подойдут для антуража и игр.

«Перед тем, как привезти ёлку в зоопарк, обязательно очистите её от украшений и мишуры. Ветки можно также промыть под проточной водой», — говорит Хаким Самигов.

Для посетителей, которые принесут в зоопарк живую ёлку, вход бесплатный.
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Еловые иголки могут пригодиться в садоводстве, например, для мульчирования почвы или компоста. Хвоя защищает растения от сорняков и паразитов, бережёт землю от вымывания и выветривания. Из очищенных веток можно смастерить опоры для вьющихся растений, а ствол засохшего дерева пустить на дрова.
К утилизации ёлки можно подойти и с творческой стороны. Хвою используют в мыловарении, создании декоративных свечей и изготовлении саше — натуральных ароматизаторов. Засохшее дерево может стать элементом интерьера или декором для двора. Из него получится смастерить кормушку для птиц или красивые фоторамки — идеи можно подсмотреть в интернете или дать волю фантазии.

Текст и фотографии подготовила Фарзона Хамидова.

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Комментарии

  1. 0 3

    Lion Sword

    28 декабря, 18:57

    Спасибо. Никогда ещё не читал такую подробную информацию про ёлки. Было очень интересно. И вообще, Фарзона-молодец!

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