На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) получена опытная партия авиационного топлива для газотурбинных двигателей JET A-1, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Это топливо соответствует европейскому стандарту качества и пользуется повышенным спросом на международном рынке авиации, включая воздушные судна Airbus и Boeing, отмечается в сообщении.

Авиационное топливо JET A-1 производства ФНПЗ прошло квалификационные испытания, проводимые Всероссийским научно-исследовательским институтом нефтепереработки. После этих испытаний технология производства была утверждена, и сейчас получен сертификат соответствия Узбекского агентства по техническому регулированию.

На ФНПЗ доставлено специальное лабораторное оборудование на сумму 3 млн долларов для организации технологического процесса на основе стандарта ASTM (США). Получены соответствующие аттестаты аккредитации лаборатории.

«Получение сертификата соответствия говорит о высокой способности завода производить качественное и современное авиационное топливо. Продукция соответствует всем установленным нормам и заявленной технологии», — отметил представитель Узбекского агентства по техническому регулированию Алишер Дудоев.

Конфигурация технологических установок ФНПЗ позволяет увеличить производство авиакеросина до 8000 тонн в месяц и в перспективе нарастить поставки как в местные, так и зарубежные аэропорты.

«Освоение новых видов продукции — один из основных приоритетов, реализуемых в рамках проекта модернизации Ферганского НПЗ. В свете озвученных руководством страны задач по превращению Узбекистана в международный транспортный хаб, ФНПЗ готов стать надёжным поставщиком качественного сырья. В наших планах создать географию поставок авиакеросина в местные аэропорты и дать возможность международным суднам заправляться в Узбекистане качественным топливом отечественного производства», — отметил директор ФНПЗ Хабиб Латипов.

В настоящее время на ФНПЗ ведутся работы по обеспечению промышленного выпуска нового вида авиационного топлива.