Национальная ассамблея Республики Корея 25 декабря приняла решение о выделении Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату гранта в размере 15 млрд вон (около 12 млн долларов), сообщила пресс-служба комбината.

В рамках этого гранта при Узбекско-корейском научно-технологическом центре будет создан промышленный экспериментальный цех. Для него приобретут современное лабораторное оборудование.

В новом цехе будут проводиться научно-исследовательские работы по модернизации производства и внедрению новых технологий на основе программы коммерциализации научных разработок. Исследования будут вестись в сфере глубокой переработки редких металлов и меди.

Реализация проекта намечена на 2023−2027 годы. В его рамках в Узбекистан будут приглашены корейские эксперты в области редких металлов и медной промышленности, а инженеры АГМК пройдут стажировку в Южной Корее.

В получении гранта сыграли значимую роль научные разработки и презентации, представленные специалистами и учёными АГМК на 17-м Международном симпозиуме по новым и наноматериалам (ISNNM-2022), который проходил с 14 по 18 ноября в Корее, отметили в пресс-службе комбината.

В мероприятии на получение гранта приняли участие более 20 стран. При выделении гранта учитывались такие факторы, как стабильные темпы роста производства, интеграция науки и производства, внедрение научных разработок, а также достижения ученых.