Выставка «Пахта» проходит в ташкентской галерее 139 Documentary Center. Создатели экспозиции пытались ответить на вопросы о роли хлопка в культуре узбекского народа и неотделимости образа страны от коробочки «белого золота».

Посетителей встречает работа ташкентского художника Зазы Захидова об эксплуатации детского труда. Композиция в сине-зелёной цветовой гамме была создана четыре года назад. По словам автора, оттенки выбраны с оглядкой на оформление плакатов с лозунгами.

«Хлопок — это навязанная колониальная идея. Наша земля просто использовалась для его выращивания, на работу привлекались дети, из-за чего Узбекистан был под санкциями».

Деформированные детские тела, напоминающие рабочих мулов, отпугивают своим видом



Хлопок в Узбекистане появился вместе с его колонизацией Российской империей. В Центральной Азии его начали выращивать в годы всемирного хлопкового кризиса, который был связан с гражданской войной в США — основным производителем «белого золота». До этого хлопок никогда не сеяли в Центральной Азии. Из-за климатических условий время его выращивания здесь самое длинное, а качество урожая низкое. Но уже более 150 лет его возделывают в Узбекистане. Это стоит стране больших усилий и экономических вливаний, а также приводит к истощению почвы целого региона. По заявлению авторов, 98% всех пригодных под посадку земель Узбекистана во времена СССР были засеяны хлопком. Сейчас, по их словам, эта цифра составляет 70%.

Документалист Умида Ахмедова считает, что хлопок повсеместно проник в жизнь узбекистанцев. На протяжении многих лет она исследовала использование символов «белого золота» в архитектуре, дизайне и быту: силуэты хлопчатника узнаваемы в уличных фонарях, на заборах, мозаиках и посуде.

Умида Ахмедова Использование стилизованного изображения хлопка в декоре забора, остановки, посуды, дорожного указателя

«Когда нас ещё в школьные годы забирали на сбор хлопка, для нас это был как пионерский лагерь — интересно. Когда я стала взрослой и начала работать, то поняла, что хлопок — это наша боль», — рассказала «Газете.uz» Умида Ахмедова.

Куратор выставки Тимур Карпов считает, что сегодня невозможно представить Узбекистан без хлопка. Он стал символом и слишком глубоко въелся в сознание нации.

«Хлопок отравляет всю нашу жизнь: и почву, и экологию, и даже людей — властям надо было как-то объяснять им, что это наше народное достояние, — считает Тимур Карпов. — Это делалось много лет подряд, несколько поколений. Из-за хлопка исчезло Аральское море, появилось огромное количество социальных и экономических проблем».

В своей работе Тимур Карпов решил отразить карту трагедии, связанную с хлопком. Он поместил современные фотографии о сборе урожая на фотографию советского мозаичного панно, расположенного на стене жилого дома в Каракалпакстане.

«Случайно или нет, но художник, который работал над ней, продемонстрировал нам всю карту трагедии: использование рек и каналов для полива хлопка, строительство ГЭС, обработка земель пестицидами с самолётов. Мне оставалось лишь вставить сюда свои актуальные фотографии, которые я делал в полях», — поясняет Карпов.

Тимур Карпов Река, впадающее в высохшее Аральское море, — результат нерационального использования воды для полива полей

В 2015—2021 годы художник занимался мониторингом использования принудительного труда на хлопковых полях.

«2015 год стал первым годом, когда детский труд отменили в хлопковой индустрии. Я хотел найти доказательства его использования, но, к счастью, я их не нашёл», — вспоминает Тимур Карпов.

В экспозиции встречаются ватники с 3D-печатью автора Диляры Каиповой. В центре выставочного зала разместилась фотозона авторства художника Александра Барковского. На стенде изображено, как инопланетянин дарит соцветия хлопка узбекским детям.

«Это о неестественности, о неуместности хлопка здесь. Барковский любит иронизировать на наши национальные образы, символы, на нашей боли — такое обострённое чувство юмора», — пояснил куратор выставки Тимур Карпов.

За углом основного выставочного зала происходит ядерно-хлопковый «Взрыв» — работа Александра Фёдорова. По мнению художника, хлопководство настолько же катастрофично как и ядерный взрыв.

«Нам было важно показать, что хлопок — это привезённое, это колониальная сельскохозяйственная культура, — сказал Тимур Карпов. — Подчеркнуть, что рабство, против которого была гражданская война в США, там было напрямую связано с хлопковыми плантациями. Оттуда вместе с семенами хлопка в Центральную Азию семена рабства привезли сюда. Тогда люди были крепостными, а при СССР это превратили в огромную идею, что это наше национальное достояние. И это достояние превратилось в трагедиею экологическую и человеческую».

Выставка «Пахта» продлится до 4 февраля 2023 года.