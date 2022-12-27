Новый год и эстетика винтажа

Бытует мнение: как Новый год встретишь, так и проведёшь. Желание перемен тянет за собой траты на одежду, посуду, украшения для ёлки. Интересные вещи по доступным ценам можно найти и на рынке «Янгиабад». Вместе с дизайнером Владом Замановым «Газета.uz» отправилась туда за вдохновением и «обновками» с историей.
Бытует мнение: как Новый год встретишь, так и проведёшь. Желание перемен тянет за собой траты на одежду, посуду, украшения для ёлки. Интересные вещи по доступным ценам можно найти и на рынке «Янгиабад». Вместе с дизайнером Владом Замановым «Газета.uz» отправилась туда за вдохновением и «обновками» с историей.
Идеи сервировки праздничного стола от Влада Заманова, вдохновлённые философией вторичного потребления
Текст подготовила Виктория Абдурахимова.
Автор фотографий Юрий Артыков.
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