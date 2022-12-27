Новый год и эстетика винтажа

Визиты на «Янгиабад» сравнимы с увлекательным городским квестом. По наблюдениям Заманова, к его прохождению чаще всего и охотнее присоединяются туристы и молодёжь, которая всерьёз задумывается о вторичном потреблении как об образе жизни.

«Современному поколению больше не интересно покупать дорого — это можно сделать в любом бутике или винтажном магазине за границей. Удовольствие доставляет сам поиск, азарт, который в процессе испытываешь, и радость от редкой находки», — рассказывает дизайнер.